19-latek bohaterem City. "Niesamowite uczucie"





"Zawsze zastanawiałem się, jak brzmiałoby skandowanie mojego nazwiska przez kibiców po zdobyciu bramki" - napisał na Instagramie 19-letni Brahim Diaz. Napastnik Manchesteru City przekonał się o tym w meczu Pucharu Ligi z Fulham, i to dwa razy. Obrońcy trofeum wygrali 2:0 i są w ćwierćfinale.

Dla młodego Hiszpana to pierwsze trafienia w oficjalnym meczu The Citizens. Wynik otworzył w 18. minucie, a ustalił w 65.

Pochwały od Guardioli

"Zawsze zastanawiałem się, jak brzmiałoby skandowanie mojego nazwiska przez kibiców po zdobyciu bramki. Teraz to zrobiłem. Dwa razy w ciągu jednego wieczora. To niesamowite uczucie. Dziękuję za wszystkie wiadomości! Do zobaczenia w następnej rundzie!" - napisał na Instagramie szczęśliwy Diaz.

Swoją drużynę, zwłaszcza młodych zawodników, pochwalił menedżer Pep Guardiola. - Wszyscy spisali się dobrze. Brahim strzelił dwa gole, Aro Muric dobrze bronił dostępu do bramki, Phil Foden gra na dobrym poziomie - wyliczał hiszpański szkoleniowiec.

- To był świetny występ z piłką jak i bez niej. Byliśmy sprytni, agresywni, stworzyliśmy wystarczająco dużo okazji, aby strzelić więcej goli - podsumował Guardiola. Minuta ciszy, czarne opaski. Piłkarze Leicester zagrają w sobotę Zaplanowany na... czytaj dalej »

Londyn razy trzy

W środę awans wywalczyły drugoligowcy z Middlesbrough oraz trzy drużyny z Londynu: Arsenal, Tottenham i Chelsea. Kanonierzy pokonali na Emirates Stadium drużynę z trzeciego poziomu rozgrywek - Blackpool 2:1, Koguty wygrały na wyjeździe z West Ham United 3:1 (Łukasz Fabiański oglądał spotkanie z ławki rezerwowych gospodarzy), natomiast The Blues z trudem poradzili sobie na Stamford Bridge z szóstym w tabeli Championship - Derby County, wygrywając 3:2. Goście, których trenerem jest były wieloletni piłkarz Chelsea Frank Lampard, strzelili dwa gole... samobójcze.

Zaplanowany na ten dzień mecz Leicester - Southampton FC przełożono na 27 listopada z powodu tragicznej śmierci właściciela klubu gospodarzy Vichaia Srivaddhanaprabhy w sobotniej katastrofie helikoptera.

To spotkanie wyłoni ćwierćfinałowego rywala Manchesteru City, zaś najciekawszą parę na tym etapie zmagań stworzą Arsenal i Tottenham.