Żebrał i rabował, by zdobyć jedzenie. Uratowała go piłka

Bogaty jest i szczęśliwy, robi to, co kocha, z rodziną mieszka w pięknym domu na przedmieściach Londynu. – Kiedy byłem młody, moje życie wyglądało zupełnie inaczej. To wtedy obiecałem sobie, że jeśli do czegoś dojdę, będę pomagał potrzebującymi - mówi 28-letni Mamadou Sakho.

Słowa danego w tych trudnych dla niego czasach dotrzymuje. Działa charytatywnie, bardzo prężnie. Wspiera akcje i lokalne, i te w Afryce. Doskonale pamięta, gdzie zaczęła się ta droga.

Żebranie o drobne

Rodzice przyjechali do Francji z Senegalu. Mamadou dorastał w Paryżu, w dzielnicy Goutte d'Or niedaleko Montmartre'u, kiedyś jednej z najgorszych w mieście.

Dzieciaków było siedmioro - ma trzy siostry i trzech braci. Ojciec umarł, kiedy chłopak liczył sobie 13 lat.

- Wiem, co to znaczy być głodnym. Wiem, co to spanie na zimnie i żebranie o drobne. Tak, napadałem na innych, by zdobyć pieniądze na cokolwiek do jedzenia. To moja przeszłość - mówi w rozmowie z CNN.

Pomógł futbol. Miłość do tego sportu. Trenował w juniorskich zespołach PSG, był lepszy i lepszy. Jako 21-latek został kapitanem zespołu i ulubieńcem fanów.

Odesłany z tournee po USA

Kariera w ukochanym klubie runęła, kiedy ten został kupiony przez Qatar Sports Investments. Sakho zaczął być pomijany przez nowego trenera, Carlo Ancelottiego.

Trafił na Wyspy, do Liverpoolu. W roku 2016 w czasie badań antydopingowych wykryto w jego organizmie spalacze tłuszczu i zawieszono na 30 dni. Stracił i finał Ligi Europy – przegrany 1:3 z Sevillą, i mistrzostwa Europy, w których Francja została pokonana w finale przez Portugalię – 1:0 po dogrywce.

Na tym tematu nie koniec. Już po Euro Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny Europejskiej Unii Piłkarskiej oddaliła oskarżenia o doping. Po konsultacji ze specjalistami z laboratoriów posiadających akredytację Światowej Agencji Antydopingowej oraz prawnikami stwierdzono, że nie ma wystarczających dowodów na stosowanie przez zawodnika zabronionych środków. Sakho został oczyszczony z zarzutów.

Do sportu wrócił i od razu podpadł trenerowi The Reds, Juergenowi Kloppowi. Odesłał zawodnika z tournee po USA. - Każdy, kto pracuje i żyje w grupie, musi przestrzegać pewnych zasad. By budować atmosferę, cała grupa musi się do tych zasad stosować - podkreślił.

Szczegółów zabrakło.

Dzięki Bogu każde z marzeń się spełniło

Sakho najpierw wypożyczono do Crystal Palace, a potem podpisał z londyńską drużyną czteroletni kontrakt. I jest szczęśliwy.

- Marzyłem, by zawodowo grać piłkę. Marzyłem, że zostanę kapitanem PSG. Marzyłem o reprezentowaniu Francji. Dzięki Bogu każde z tych marzeń się spełniło – oświadczył.

