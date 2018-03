Szybkie dwa gole. Barcelona zabawiła się bez Messiego





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Dla Barcelony to był spacerek

Lidera z zespołem nie było, bo Messiemu urodziło się trzecie dziecko, ale dla Barcelony i tak miał kto strzelać. Katalończycy odnieśli bardzo łatwe zwycięstwo na wyjeździe z Malagą, sprawę zwycięstwa załatwiając w pół godziny.

W Madrycie liczono na potknięcie Barcelony. Nic z tych rzeczy. Prowadząca w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy drużyna nie zamierza się zatrzymywać, odniosła 22. zwycięstwo w 28. meczu i drogę do tytułu ma otwartą.



Piłkarze Malagi w sobotę nie zrobili nic, żeby faworytom choć odrobinę przeszkodzić. W ofensywie nie pokazali zupełnie nic, a w obronie dawali się ogrywać jak dzieci na podwórku. Barcelona prowadziła już po kwadransie, gdy podanie Jordiego Alby na gola zamienił Luis Suarez. To 21. bramka Urugwajczyka w tym sezonie.

Źródło: PAP/EPA Jordi Alba cudem mógł dokończyć mecz

Gol i czerwona kartka

Minął kolejny kwadrans i mecz można było uznać za zakończony. Akcję, po której padł gol na 2:0, można oglądać w nieskończoność. Ousmane Dembele wpadł w pole kare, zwiódł obrońcę i podał do Philippe'a Coutinho, a ten piłkę do bramki wpakował piętą. Za chwilę nie popisał się Samuel Garcia, który brutalnie wyciął Albę. Jakimś cudem nie urwał nogi obrońcy Barcelony, ale musiał zejść z boiska. Sędzia "nagrodził" go czerwoną kartkę.



Goście zwolnili, ale mieli wszystko pod kontrolą, a Dembele i Coutinho regularnie bawili się piłką. Mało nie kosztowali, ale w stolicy Katalonii chyba mogą na dobre zapomnieć o Neymarze. Ma kto tam czarować.

Mecze 28. kolejki:

Girona - Deportivo 2:0

Eibar - Real Madryt 1:2

Sevilla - Valencia 0:2

Getafe - Levante 0:1

Malaga - Barcelona 0:2

niedziela

Espanyol - Real Sociedad

Atletico Madryt - Celta Vigo

Las Palmas - Villarreal

Athletic Bilbao - Leganes

poniedziałek

Alaves - Betis Sewilla