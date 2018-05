Majdan: dziś na stadionach jest bezpieczniej niż kiedyś





- To są poważne wybryki chuligańskie, one trwają i nikt tego nie kontroluje. Grupa kiboli jest upodmiotowiona politycznie, ma wsparcie kościoła i władzy - mówiła w programie "Tak jest" w TVN24 profesor Magdalena Środa. Gościem Andrzeja Morozowskiego był również były bramkarz Radosław Majdan.

W minioną niedzielę nie został dokończony mecz Lecha i Legii w Poznaniu. Warszawianie prowadzili 2:0 i byli na najlepszej drodze do zapewnienia sobie mistrzostwa Polski. Tego kibice w Wielkopolsce nie mogli znieść, więc na murawę zaczęły lecieć race. Część kibiców wbiegła na boisko, interweniowała policja, a spotkanie anulowano. Skończyło się walkowerem i mistrzostwem dla Legii.

11 zatrzymanych. Kiboli odstraszą dożywotnie zakazy wejścia na stadion? Po skandalu na... czytaj dalej » - Tego rodzaju incydenty, które już nie są incydentami, to są poważne wybryki chuligańskie, one trwają i nikt tego nie kontroluje. Ta sprawa ma podłoże polityczne. Grupa kiboli jest upodmiotowiona politycznie, ma wsparcie kościoła i władzy - stwierdziła etyczka, filozofka i publicystka Magdalena Środa.

Nie tylko w Polsce

Od polityki w kontekście niedzielnych incydentów uciekać próbował drugi z gości - Radosław Majdan.

- To było zawsze. Do końca nigdy tego nie rozumiałem, ale to dzieje się wszędzie. Przerywano mecze w Niemczech, ostatnio piłkarze zostali pobici przez kibiców w Portugalii - wyliczał były bramkarz m.in. Wisły Kraków i Pogoni Szczecin.



- Być może jest przyzwolenie ze strony klubów, być może są to układy mafijne - zastanawiała się z kolei Środa, ale Majdan szybko reagował. - To zbytnie uproszczenie. Żaden z prezesów klubów nie chce patrzeć, jak jego stadion jest demolowany. Przecież z tego wynikają poważne konsekwencje, Lech zagra osiem meczów bez publiczności (decyzja wojewody - od red.) - tłumaczył Majdan.

Premierzy obiecywali

- Jestem za tym, żeby władza mówiła jak jest - stwierdziła Środa. - Żeby nie było pozwolenia na wybryki chuligańskie. Według mnie, przyczyna leży w tym, że z powodu jakichś układów to wszystko jest akceptowane. Widzę tu bardzo poważne zagrożenie. Premier powiedział, że nie będzie żadnego pobłażania dla takiego postępowania. Ale który to premier z kolei powtarza? - pytała profesor.



- Ja bym tego tak bardzo nie upolityczniał. Były różne władze i problem był ten sam. Dzisiaj na stadionach jest spokojniej niż kiedyś. Za moich czasów pamiętam jak napadano na pociągi. Kiedyś wracaliśmy z meczu i gdzieś w lesie pod Bydgoszczą wybiegło około stu kibiców. Było wiele sytuacji jak z horroru - mówił były sportowiec.

