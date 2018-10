Piąty koszyk nie przeszkodził. Madagaskar ma historyczny awans





»

Foto: Facebook/Fédération Malagasy de Football | Video: Google Earth Madagaskar to czwarta co do wielkości wyspa świata

Reprezentacja Madagaskaru ma duże powody do świętowania. Nie dość, że pierwszy raz w historii awansowała do przyszłorocznego Pucharu Narodów Afryki, to zrobiła to jako pierwsza ze wszystkich uczestników.

Pierwszy w historii awans zapewniło trafienie 26-letniego pomocnika Njivy Rakotoharimalali w doliczonym czasie pierwszej połowy meczu z Gwineą Równikową. Jak się okazało, był to jedyny gol w tym spotkaniu. Po meczu radość była ogromna.

Senegal im nie straszny

Piłkarze Nicolasa Dupuisa w czterech meczach zgromadzili dziesięć punktów i w efekcie zostali 40. krajem, który zakwalifikował się do Pucharu Narodów Afryki, który zostanie rozegrany w przyszłym roku w Kamerunie.

Madagaskar leży w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki i ma ponad 25 milionów ludności. Jest czwartą co do wielkości wyspą świata. Zwany jest Czerwoną Wyspą z racji ogromnych terenów pustynnych o nieurodzajnych gruntach.

Jeśli chodzi o piłkę nożną, to reprezentacja tego kraju nie tylko nigdy nie grała w mistrzostwach świata, ale nawet Pucharze Narodów Afryki. Już sam fakt, że przed eliminacjami do mistrzostw Czarnego Lądu losowana była z piątego koszyka, mówi samo za siebie. Mimo to reprezentacja, w której występuje kilku piłkarzy z lig francuskich, tj. Jerome Mombris, Rayan Raveloson czy Marco Ilamaharitra, potrafiła zremisować z Senegalem. Tym samym, z którym Polacy przegrali 1:2 na niedawnym mundialu w Rosji.

Źródło: Facebook/Fédération Malagasy de Football Madagaskar świętuje

Pamiętają tragedię

Na początku września tego roku, właśnie przed meczem z Senegalem, co najmniej jedna osoba poniosła śmierć, a 40 zostało rannychprzy wejściu na stadion w stolicy Madagaskaru Antananarywie, gdy ruszył tłum, by zająć miejsca na trybunach.

We wtorek także Lwy Terangi mogą zapewnić sobie awans. Wystarczy, że wygrają z ostatnim w tabeli Sudanem. Do turnieju finałowego w Kamerunie awansują zwycięzcy wszystkich dwunastu grup oraz trzy najlepsze ekipy, które zajmą drugie miejsca.