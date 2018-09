Pech Rybusa. "Nikt nie będzie powołany w jego miejsce"

Foto: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Video: tvn24

"Nie będzie przymusu pracy z psychologiem"

24.07.2018 | Brzęczek wprowadził zatem nowe porządki i zaprosił do współpracy specjalistę, którego dotąd w reprezentacji nie było. To psycholog Damian Salwin, z którym pracował już sam selekcjoner, ale i część reprezentantów. - Przymusu pracy z nim nie będzie, ale w każdej chwili będzie do dyspozycji piłkarzy, jaki i całego sztabu.

