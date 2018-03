"Zgadnijcie, kto wrócił?". Kadrowicz Nawałki dostał zielone światło





Maciej Makuszewski w ekspresowym tempie dochodzi do zdrowia. Zaledwie trzy miesiące po zerwaniu więzadeł krzyżowych i pobocznych w kolanie skrzydłowy Lecha Poznań dostał zgodę na powrót do treningów z zespołem.

Kadrowicz Nawałki już z piłką. Niecały miesiąc po operacji Jeden z... czytaj dalej » Ostatnie miesiące Makuszewskiego były bardzo burzliwe w jego dość spokojnym życiu. Od dłuższego czasu był wyróżniającym się zawodnikiem Lecha, co zaowocowało powołaniem do kadry i debiutem w meczu przeciwko Danii. Zdążył zaliczyć już pięć spotkań w narodowych barwach i stał się poważnym kandydatem do wyjazdu na mistrzostwa świata, które latem rozegrane zostaną w Rosji.

Te marzenia zabrała kontuzja - w grudniu w meczu przeciwko Cracovii potknął się o piłkę i upadł na boisko. Nie wstał już o własnych siłach, a dzień później pojawiła się bolesna diagnoza – zerwane więzadła przednie i poboczne kolana. To oznaczało kilka miesięcy przerwy. Mówiło się nawet od sześciu do dziewięciu.

28-letni pomocnik poznańskiej drużyny przeszedł operację w klinice Villa Stuart w Rzymie. Zabieg przeprowadził profesor Pier Paolo Mariani, który wcześniej dwukrotnie operował Arkadiusza Milika. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia lechita rozpoczął żmudną rehabilitację. Postępy jakie robił widoczne były gołym okiem.

Zdecyduje trener

I choć krótko po operacji temat mundialu w Rosji był dla niego zamknięty, ostatnio pojawiło się światełko w tunelu. W środę "Maki" wyleciał do Rzymu na dwudniowe konsultacje, które zakończyły się spotkaniem z profesorem Marianim. W czwartek uzyskał od niego zgodę na wznowienie treningów z drużyną.

"Zgadnijcie, kto wrócił?" - napisał na Instagramie pod zdjęciem z włoskim doktorem. Widać na nim, że wręczył mu swoją koszulkę z reprezentacji z numerem "17".

Źródło: Instagram/Makuszewski Makuszewski wykonał dobrą pracę

- Podczas spotkania pogratulował mi ciężkiej pracy, którą wykonałem przez ostatnie kilkanaście tygodni. Z medycznego punktu widzenia moje leczenie dobiegło końca. Teraz trener zadecyduje, kiedy będę gotowy do gry w meczach - zaznacza w rozmowie z oficjalną stroną Lecha.

Sam zawodnik już pali się do gry, ale w Poznaniu nikt nie zamierza ryzykować. - Jeśli powrót do treningów będzie przebiegał zgodnie z planem, to za miesiąc będę gotowy do gry w meczach - zakończył.

W reprezentacji Polski skrzydłowy zagrał dotychczas pięć razy. Był objawieniem drugiej połowy 2017 roku.