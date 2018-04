Teodorczyk odpiera zarzuty. "Jak ktoś ma jakiś dowód, to poproszę"





Foto: VIRGINIE LEFOUR/Belga/Forum | Video: tvn24 Teodorczyk znany jest ze swoich nie najlepszych relacji z dziennikarzami

Szybka reakcja Łukasza Teodorczyka na zarzuty belgijskiej prasy. Polak - w specjalnie wydanym oświadczeniu - kategorycznie zaprzeczył, że po sobotnim meczu Anderlechtu pokazał środkowy palec fanom przeciwnej drużyny. "Jak ktoś ma jakiś dowód w postaci zdjęcia, to poproszę!" - napisał napastnik w mediach społecznościowych.

Teodorczyk dał się sprowokować. "Znów puściły hamulce" Łukasz Teodorczyk... czytaj dalej » W sobotę zawodnik walczący o wyjazd z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata zagrał jeden ze słabszych meczów w ostatnich miesiącach. Anderlecht przegrał na wyjeździe z Genkiem 1:2, a sam Teodorczyk nie miał łatwego życia z tamtejszymi kibicami. Nieustannie był prowokowany, nawet wyśmiewany.

"Krótko i na temat"

Jak napisał później portal dhnet.be, Polak nie potrafił tych gestów zignorować. Schodząc z boiska, "Teo" dumnie prezentował koszulkę Fiołków, wysyłał ironiczne serduszka i buziaki, a także - jak napisano na dhnet.be - miał pokazać kibicom środkowy palec.

Jak się okazuje, serduszka i buziaki owszem były, ale środkowy palec to - według napastnika - wymysł wyssany z palca. I dlatego zdecydował się całą sprawę skomentować na Facebooku.

"Krótko i na temat. W nawiązaniu do artykułów z dziś opisujących sobotni mecz, to wyjaśniam: nie pokazywałem po spotkaniu żadnych obraźliwych gestów, żadnych środkowych palców - jak ktoś ma jakiś dowód w postaci zdjęcia, to poproszę!" - napisał.









Z mediami na pieńku

To nie pierwszy raz, kiedy Teodorczyk znalazł się w Belgii na cenzurowanym. Faktem jest, że na kontrowersyjny wizerunek "Teo" sumiennie sobie zapracował. W poprzednim sezonie dwukrotnie był on przyłapywany na pokazywaniu środkowego palca, raz obrażając w ten sposób fotoreporterów. Dziennik "Het Laatste Nieuws", nazwał wówczas 25-latka "prymitywnym neandertalczykiem".

"Teo" znów trafił. Tym razem w hicie Łukasz Teodorczyk... czytaj dalej » Zachowanie Polaka wyraźnie się Belgom nie podoba. Z drugiej strony portal dhnet.be zauważa, że postawa Teodorczyka ma ogromny wpływ na Anderlecht i to dyspozycja właśnie tego piłkarza, ostatnio nierówna, może mieć wpływ na losy drużyny w najbliższym czasie.

A Fiołki mają przed sobą trudną końcówkę sezonu. Po dwóch kolejnych porażkach tracą siedem punktów do liderujących piłkarzy Club Brugge i zamiast myśleć o mistrzostwie muszą oglądać się za siebie, żeby nie wypaść poza strefę gwarantującą występ w europejskich pucharach.

W najbliższym meczu mistrzowie Belgii będą musieli radzić sobie bez Teodorczyka, który odbędzie zawieszenie za nadmierną liczbę żółtych kartek. Napastnik reprezentacji Polski strzelił w trwających rozgrywkach 12 goli.