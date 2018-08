Łukasz Piszczek zrezygnował z gry w reprezentacji

Foto: Kuba Atys / Agencja Gazeta Video: tvn24,PAP,East News,AFP,Łączy Nas Piłka

Łukasz Piszczek i jego droga na szczyt

22.06 | To on miał być jednym z filarów obrony polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w Rosji. Właśnie Łukaszowi Piszczkowi zdarzył się błąd, po którym najpierw straciliśmy piłkę, a potem bramkę w meczu z Senegalem. Jest jednak miejsce, w którym kibice są w stanie wybaczyć mu wszystko i bez względu na to jak gra, to zawsze będzie bohaterem. To Goczałkowice Zdrój. Skąd sentyment Piszczka do tego miejsca i mieszkańców Goczałkowic do niego?

»