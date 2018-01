Pierwszy mecz i od razu gol. Efektowny powrót Piszczka





Łukasz Piszczek z przytupem wrócił po kontuzji do drużyny Borussii Dortmund. Polski obrońca strzelił bramkę w meczu towarzyskim z belgijskim Waregem, wygranym przez jego BVB 3:2.

Piszczek na początku października 2017 roku uszkodził więzadło w kolanie podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą (4:2). Wcześniej Borussia z nim w składzie wygrała sześć meczów ligowych oraz zanotowała jeden remis. Dzięki temu prowadziła w tabeli Bundesligi. Uraz "Piszcza" zbiegł się w czasie z poważnym kryzysem formy dortmundczyków.

Bez niego ani rusz

Piszczek na pełnych obrotach. Na Bayern jednak za wcześnie Pierwszy raz od... czytaj dalej » Polski obrońca mógł tylko przyglądać się z boku, jak jego koledzy nie potrafią wygrać w ośmiu kolejnych meczach ligowych, przegrywając pięć z nich! Odpadli też z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Niemiec. Dopiero dwa ostatnie zwycięstwa ligowe podniosły nieco morale w drużynie. Powrót do gry Piszczka także przyjęto z dużym entuzjazmem.



Mimo że poniedziałkowy mecz Borussii z Waregem miał towarzyski charakter, został potraktowany przez obie drużyny bardzo poważnie. Borussia od pierwszego gwiazdka zagrała w optymalnym składzie i walczyła o zwycięstwo.

"Nie wyglądało to źle"

Piszczek strzelił swojego gola w 28. minucie. Polak wyskoczył najwyżej do piłki po rzucie rożnym i mocnym strzałem głową skierował ją do bramki. Wyrównał tym samym stan meczu na 1:1. Dwa kolejne gole zdobył dla niemieckiej ekipy Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang.



- Jeśli wygrywam pojedynki, to znaczy, że jestem gotowy w stu procentach. Pytanie brzmi, jak mój organizm wytrzyma to kondycyjnie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie wyglądało to źle - podsumował Piszczek, który jak większość pierwszego składu został zmieniony po pierwszej połowie.

Borussia w kolejnym meczu ligowym zagra w niedzielę u siebie z Wolfsburgiem.