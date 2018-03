Piszczek z nową umową. "Chciałbym tutaj zakończyć karierę"





Foto: Borussia Dortmund/Twitter | Video: EPA Piszczek gra w Borussii od ośmiu lat

Łukasz Piszczek przedłużył do 2020 roku kontrakt z Borussią Dortmund. - Cieszę się na wiele kolejnych emocjonalnych momentów w czarno-żółtych barwach - podkreślił reprezentant Polski.

- Chciałbym tutaj zakończyć karierę - podkreślił obrońca po przedłużeniu umowy z ośmiokrotnym mistrzem Niemiec.



Zadowolenia nie krył również szef klubu Hans-Joachim Watzke. - Cieszę się, że Łukasz i Marco Reus, który w piątek przedłużył kontrakt do 2023 roku, są kolejnymi zawodnikami z długoterminowymi umowami. W ten sposób dają najlepszy przykład identyfikacji z naszym klubem - wspomniał Watkze.

BVB zakorzeniona w sercu

Asysta Piszczka w 94. minucie. "Szaleństwo w Dortmundzie" Z Łukaszem... czytaj dalej » 32-letni Piszczek to 59-krotny reprezentant kraju, uczestnik mistrzostw Europy 2012 i 2016. Jest najstarszym piłkarzem z pola w kadrze zespołu trenera Petera Stoegera. Do Borussii trafił w 2010 roku z Herthy Berlin. Z klubem z Dortmundu dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo i Puchar Niemiec. W 2013 roku grał w finale Ligi Mistrzów, w którym ekipa BVB przegrała z Bayernem Monachium.



- Co prawda nie jestem urodzonym dortmundczykiem, ale klub i miejscowi przez lata zakorzenili się w moim sercu. Czuję się członkiem Borussii i nigdy z własnej woli nie zdecydowałbym się opuścić BVB - dodał Piszczek.



Jak wyliczyli niemieccy statystycy, od 16 miesięcy Borussia nie przegrała meczu w Bundeslidze, w którym wystąpił Piszczek.





