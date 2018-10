Wicemistrz świata uniewinniony. Sąd odrzucił oskarżenie





»

Luka Modrić, piłkarz Realu i wicemistrz świata, może odetchnąć. Chorwacki sąd odrzucił oskarżenie przeciwko niemu o krzywoprzysięstwo.

Prokuratorzy oskarżyli go o składanie fałszywych zeznań w sprawie transferu z Dinama Zagrzeb do Tottenhamu w 2008 roku i swoich finansowych powiązań z prezesem Zdravko Mamiciem i dwoma innymi działaczami chorwackiego klubu.



Real najgorszy od jedenastu lat. "Tęskni za Cristiano" Tak źle w Realu... czytaj dalej » Modrić, były zawodnik Dinama w latach 2004-2008, w czerwcu zeszłego roku zeznawał w charakterze świadka. Biuro Prokuratora Generalnego dopatrzyło się nieprawidłowości w jego wersji.



"Świadek zeznał nieprawdę, że 10 lipca 2004 roku, w dniu podpisania pierwszego profesjonalnego kontraktu, podpisał także aneks dający mu prawo otrzymania 50 procent kwoty transferu. Twierdził, że taki aneks podpisywał za każdym razem, gdy umowa była przedłużana" - napisała wtedy chorwacka prokuratura w oświadczeniu.

Wielkie sumy

Wcześniej Chorwat zeznawał przed śledczymi, że taki załącznik podpisał w późniejszym momencie kariery, gdy przenosił się do zagranicznego zespołu, czyli w 2008 roku do Tottenhamu. Cztery lata później był już zawodnikiem Realu.



W środę Sąd Karny odrzucił zarzut krzywoprzysięstwa, za które Modricowi groziło do pięciu lat więzienia. Prokuratura może odwołać się od tej decyzji.



Miejscowe media podały, że sąd w Zagrzebiu stwierdził, że oskarżenie o krzywoprzysięstwo było "przedwczesne", ponieważ wyrok w samym procesie o korupcji w Dinamie nie był prawomocny. Tego samego argumentu użyła Laura Valković, adwokat gracza Realu, cytowana przez agencję Reuters.



Real błyskawicznie zaskoczony przez CSKA Grający bez... czytaj dalej » Mamić w czerwcu, tuż przed mundialem w Rosji, został skazany na sześć i pół roku więzienia. Były prezes Dinama o wyroku dowiedział się już w Bośni. Oprócz chorwackiego ma również obywatelstwo tego kraju. Z tego powodu jego ekstradycja do ojczyzny nie jest możliwa. Jego brat Zoran - były piłkarz niemieckich klubów i były szkoleniowiec Dinama - został skazany na cztery lata i 11 miesięcy, Damir Vrbanocić, były dyrektor Dinama, na trzy lata, a Milan Pernar, inspektor podatkowy, na cztery lata i dwa miesiące. Wyroki nie są prawomocne.



Sąd udowodnił im przestępstwa finansowe. Dokładnie przywłaszczenie 15,7 mln euro z transferów Modricia i Dejana Lovrena do Lyonu, które powinny trafić do Dinama oraz niezapłacenie 1,8 mln podatku. Na czele grupy stał właśnie Mamić.

Modrić pod koniec września odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza w 2018 roku według FIFA. Latem triumfował z Realem w Lidze Mistrzów, z reprezentacją Chorwacji został wicemistrzem świata.