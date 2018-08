Ronaldo bez prestiżowej nagrody. Wyprzedził go kolega z Realu





Nie Cristiano Ronaldo, a Luka Modrić został uznany najlepszym piłkarzem ubiegłego sezonu na Starym Kontynencie w plebiscycie Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

Modrić, zwycięzca Ligi Mistrzów z Realem oraz wicemistrz świata z Rosji, wyprzedził klubowego kolegę Ronaldo oraz Mohameda Salaha z Liverpoolu. Chorwacki pomocnik został wyróżniony przez UEFA pierwszy raz w karierze.

UEFA nazwiska finałowej trójki oraz kolejność od miejsca czwartego do dziesiątego podała w zeszłym tygodniu. Zwycięzca został ogłoszony w czwartek podczas losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów w Monako.

Brak Lewandowskiego

Czwarty w plebiscycie był Antoine Griezmann, mistrz świata z reprezentacją Francji, triumfator Superpucharu UEFA oraz Ligi Europy z Atletico Madryt. Dopiero za nim został sklasyfikowany Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony.

W czołowej dziesiątce zabrakło miejsca dla Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium rok temu zajął dziewiątą lokatę.

Źródło: PAP/EPA Modrić z główną nagrodą

W czwartkowy wieczór UEFA przedstawiła również najlepszych graczy na poszczególnych pozycjach w sezonie 2017/2018. Wszystkie statuetki trafiły do graczy Realu. Nagrodę dla bramkarza odebrał Keylor Navas, wśród obrońców wyróżniono Sergio Ramosa, wśród pomocników Modricia, najlepszym napastnikiem ogłoszono Ronaldo.

Kapitułę plebiscytu tworzyło 80 trenerów drużyn, które wystąpiły w fazie grupowej Ligi Mistrzów (32) i Ligi Europy (48) w zeszłym sezonie oraz 55 dziennikarzy z każdego z krajów członkowskich UEFA.

Wyniki plebiscytu na najlepszego piłkarza sezonu w plebiscycie UEFA:

1. Luka Modrić (Chorwacja/Real Madryt)

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt, Juventus Turyn)

3. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

4. Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt)

5. Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

6. Kylian Mbappe (Francja/Paris St. Germain)

7. Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

8. Raphael Varane (Francja/Real Madryt)

9. Eden Hazard (Belgia/Chelsea Londyn)

10. Sergio Ramos (Hiszpania/Real Madryt)



