Obraniak zakończył karierę. "Żegnajcie i dziękuję"





"Będę bardzo tęsknił" - napisał w liście opublikowanym w internecie Ludovic Obraniak. Po 34 występach dla reprezentacji Polski w wieku 34 lat zawiesił buty na kołku.

Ostatni mecz piłkarz urodzony w Metz rozegrał na początku lutego tego roku w barwach Auxerre. Po sezonie, którym w sumie wystąpił w 16 spotkaniach Ligue 2, doszło do rozstania i do dzisiaj pozostawał bez klubu.

"Nie mam żalu"

W czwartek zakończył karierę. "Mam do was słowo wszyscy moi przyjaciele... Żegnajcie i dziękuję" - napisał na Twitterze. To tylko wstęp do listu, który opublikował w mediach społecznościowych.



J’ai un mot pour vous tous mes amis.... Au revoir et merci.@FCMetz@losclive@girondins@werderbremen@CRizesporAS@mhfootballclub@AJA@pzpn_pl



— Ludo Obraniak (@Ludo_Obraniak) October 4, 2018





"Nie odczuwam smutku ani gniewu, nie mówiąc już o żalu. Po prostu mam zamiar znaleźć swoje miejsce w ziemi" - twierdzi w nim i dziękuje wszystkim którzy pomogli w jego 17-letniej karierze, w której wystąpił w 549 meczach.

Dodaje, że nie żegna się z piłką na zawsze. "Piłka nożna dała mi tak wiele i mam wobec niej dług wdzięczności. Menedżer? Trener?" - sam zadaje sobie pytania "Ludo". "Będę tęsknił bardzo, ale do zobaczenia wkrótce" - kończy. Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) / Roger Gorączniak Ludovic Obraniak zagrał 34 razy w kadrze

Z Niemcami ostatni raz

Obraniak posiada podwójne obywatelstwo. Urodził się i mieszkał we Francji, ale ma polskie korzenie. Wybrał reprezentację przez pamięć o swoim dziadku, Zygmuncie, który pochodził z podpoznańskich Pobiedzisk.

W kadrze zadebiutował w 2009 roku za kadencji Leo Beenhakkera, potem grał też u Franciszka Smudy podczas Euro 2012. Z orzełkiem na piersi wystąpił w 34 meczach, strzelił w nich sześć goli, w tym w debiucie w z Grecją w Bydgoszczy. W maju 2013 zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Jako piłkarz Girondins Bordeaux przekazał taką wiadomość za pośrednictwem sms-a dyrektorowi technicznemu kadry Konradowi Paśniewskiemu. Potem otrzymał jeszcze powołanie od Adama Nawałki. Ostatni raz w kadrze zagrał w maju 2014 roku.

Polacy pod jego wodzą mierzyli się wówczas w towarzyskim spotkaniu z Niemcami, a były piłkarz Metz grał do 53. minuty. W swojej karierze zwiedził sporo krajów i klubów. Grał m.in. w Metz, Lille, Bordeaux, Werderze, Rizesporze oraz Maccabi Hajfa.