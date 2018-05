Borussia ma nowego trenera. To dobry znajomy Piszczka





Borussia Dortmund ma nowego trenera. Od wtorku jest nim Lucien Favre, który zastąpił Petera Stoegera. Szwajcar to dobry znajomy Łukasza Piszczka, z którym pracował już przed laty w Hercie Berlin.

Favre, który dla BVB porzucił posadę w OGC Nice, podpisał dwuletni kontrakt.

- Trenowanie Borussii to wspaniałe zadanie, które z chęcią podejmuję - powiedział szkoleniowiec tuż po oficjalnym ogłoszeniu jego zatrudnienia. - Dortmund to jeden z najwspanialszych zespołów w Europie i nie mogę się doczekać powrotu do Bundesligi, którą przecież dobrze znam - dodał.





Z Piszczka zrobił obrońcę

"Wilki" się uratowały. Kuba nie spadnie Piłkarze... czytaj dalej » 60-letni Favre, były piłkarz reprezentacji Szwajcarii, zaczynał karierę trenerską w swoim kraju. Do ligi niemieckiej, gdzie podpisał kontrakt z Herthą trafił w 2007 roku.

To właśnie w Berlinie po raz pierwszy pracował z Piszczkiem. I na karierze Polaka odcisnął wyraźne piętno. To on wpadł na pomysł, by z nominalnego napastnika zrobić prawego obrońcę. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, a rozwój piłkarza przyspieszył. W 2010 roku "Piszczu" - już jako defensor - trafił do Borussii, ale wtedy Herthę prowadził już kto inny.

Favre pracował też w Borussii Moenchengladbach (2011-2015) i Nice (od 2016 roku).

W minionym sezonie niemieckiej ekstraklasy Borussia Dortmund zajęła czwarte miejsce i wystąpi w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.