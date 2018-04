Tak trudno jak Real nie miał nikt. Bayern w końcu opuściło szczęście





Foto: PAP/EPA/CHRISTIAN BRUNA | Video: PAP/EPA Bawarczycy znów trafili na Real

W półfinale Ligi Mistrzów los w końcu rzucił Bawarczyków na rywala najtrudniejszego z możliwych. W przeciwieństwie do nich, w tej edycji Real Madryt zdążył zahartować się w starciach z największymi. Na dodatek jest tym zespołem, który w ostatnich latach monachijczykom nie leży.

Królewscy bronią tytułu. Ponownie, bo uczynili to już przed rokiem. Ta edycja jest dla nich prawdziwym sprawdzianem siły. Na swojej spotykali kilka drużyny z najwyższej półki, poczynając od fazy grupowej. Tego samego nie można powiedzieć o Bawarczykach.

Dwie różne drogi

Jesienią Real trafił do tak zwanej grupy śmierci. Nie licząc cypryjskiego APOEL-u Nikozja, towarzystwo miał doborowe. Wyszedł z drugiego miejsca, za Tottenhamem Hotspur, przed Borussią Dortmund.

W 1/8 finału bez większych problemów poradził sobie z PSG. W pierwszym meczu ćwierćfinału zdemolował na wyjeździe Juventus, z którym, jak wiadomo, o awans musiał walczyć do ostatnich minut rewanżowego starcia w Madrycie.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski i jego Bayern zagrają o finał z Realem

Bayern mógł narzekać tylko na to, że grupie miał PSG. Nazwy pozostałych dwóch firm nie powalały. Ostatecznie Anderlecht Bruksela i Celtic Glasgow w czterech meczach z mistrzem Niemiec nie zdobyły nawet punktu, notując przy tym bilans bramek - obie po 1:5.

Bawarczycy zaliczyli jedną poważną wpadkę. W wyjazdowym meczu z PSG, jeszcze pod wodzą Carlo Ancelottiego, przegrali aż 0:3. Grupę skończyli na drugim miejscu. I jak się okazało, wyszło im to na dobre. PSG zaraz potem trafiło na Real, a Bayern łatwo poradził sobie z Besiktasem.

Wyeliminowanie w ćwierćfinale Sevilli także nie było najtrudniejszym zadaniem. Bać mogli się tego dwumeczu tylko najbardziej przesądni kibice monachijczyków. W ostatnich czterech edycjach, gdy ich klub spotykał się w fazie pucharowej z hiszpańskim klubem, za każdym razem odpadał.

Seria upokorzeń

Lewandowski do Madrytu. Bitwa gigantów o finał Nie będzie finału... czytaj dalej » Spory wkład w fatalną serię ma Real. Przed rokiem Królewscy wyrzucili mistrza Niemiec w ćwierćfinale. Wszystko rozstrzygnęło się w rewanżowym meczu na Santiago Bernabeu. Potrzebna była dogrywka. Kontrowersji przy tym nie brakowało. Bayern czuł się pokrzywdzony, bo jedną z bramek gospodarze zdobyli ze spalonego. Niemcy mieli też pretensję do arbitra za to, że zbyt pochopnie wyrzucił z boiska za dwie żółte kartki ich piłkarza - Arturo Vidala.

Inaczej bolała Bayern przegrana rywalizacja z 2014 roku. Wtedy był bezradny. Na wyjeździe przegrał 0:1, u siebie poległ aż 4:0. To na jego boisku Real świętował awans do finału.

W obu przypadkach potem sięgał po puchar. W sumie wygrywał Ligę Mistrzów trzykrotnie w ostatnich czterech latach. Bayern czeka na triumf od 2102 roku. Wtedy w półfinale poradził sobie z Barceloną, a jego trenerem, tak jak teraz, był Jupp Heynckes.

Rywalizacja monachijczyków z Królewskimi spycha na dalszy plan drugi z półfinałów. W nim Roma zmierzy się z Liverpoolem. Obojętnie, która z tych drużyn przedrze się do finału, faworytem w nim nie będzie. Real i Bayern to najmocniejsze ekipy, które pozostały w grze.

TE KLUBY WYRZUCAŁY OSTATNIO BAYERN:

2016/2017 - 1/4 finału. Real Madryt (1:2 u siebie, 2:4 na wyjeździe)

2015/2016 - 1/2 finału. Atletico Madryt (2:1 i 0:1)

2014/2015 - 1/2 finału. Barcelona (3:2 i 0:3)

2013/2014 - 1/2 finału. Real Madryt (0:4 i 0:1)