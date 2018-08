Liverpool wypożyczył Kariusa. "Powiedzieliśmy sobie do widzenia"





Foto: Twitter/Besiktas | Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS Karius zawalił finał Ligi MIstrzów ("Fakty" TVN - 28 maja)

Jego błędy przyczyniły się do porażki w finale Ligi Mistrzów, teraz spróbuje odbudować się w nowym otoczeniu. Liverpool oficjalnie wypożyczył na dwa lata do Besiktasu bramkarza Lorisa Kariusa. - To będzie dobry ruch dla niego - podkreślił menedżer The Reds Juergen Klopp.

W poprzednim sezonie Niemiec był podstawowym zawodnikiem zespołu. Wszystko zmieniło się po przegranym 1:3 finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. W nim zawalił dwa gole i dla wielu kibiców Liverpoolu stał się obiektem kpin. Liverpool oddaje bramkarza. "Koniec koszmaru" Lloris Karius... czytaj dalej »

Dobry wybór

Choć Karius wziął udział w przygotowaniach do sezonu z The Reds, to klub zaczął poszukiwania nowego bramkarza. Zwłaszcza, że Niemiec ciągle popełniał proste błędy. Padło na sprowadzonego z Romy za 72,5 mln euro reprezentanta Brazylii Alissona.

Chętnych na Niemca nie brakowało. Najbardziej konkretny był Besiktas, który poszukiwał następcę Fabriego. Hiszpan przeniósł się niedawno do Fulham.

Wypożyczenie stało się faktem w sobotę. Karius wylądował w Stambule i od razu witany był jak bohater. W niedzielę przeszedł testy medyczne.



Loris Karius İstanbul’da!#ComeToBeşiktaş@VolvoCarTurkeypic.twitter.com/MDVE83rhHb — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2018

- Powiedzieliśmy sobie do widzenia. To będzie dla niego dobry ruch - powiedział niemiecki trener LFC Juergen Klopp. Podkreślił, że 25-letni Karius pozostaje "fantastycznym bramkarzem w optymalnym wieku".

W bieżącym sezonie rezerwowym bramkarzem angielskiego zespołu będzie teraz Belg Simon Mignolet, a trzecim graczem na tej pozycji 19-letni Polak Kamil Grabara.