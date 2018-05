Karius dostał ofertę z trzeciej ligi. "U nas odnajdzie spokój"





Po dwóch koszmarnych błędach, które kosztowały Liverpool porażkę w wielkim finale Ligi Mistrzów z Realem, większość ekspertów twierdzi, że czas Lorisa Kariusa na Anfield już się skończył. Natychmiast pojawił się pierwszy chętny, który przyjmie Niemca z pocałowaniem ręki. To klub włoskiej trzeciej ligi.

O wpadkach Kariusa przy golach Karima Benzemy i Garetha Bale'a powiedziano i napisano już w zasadzie wszystko.Liverpool przegrał w Kijowie 1:3, a po meczu najwięcej dostało się bramkarzowi.

W mediach społecznościowych rozpętała się burza. Wiele osób nie może Kariusowi darować. Groziło mu śmiercią, obrażało jego rodzinę. W gronie najbardziej krytykujących są też byli piłkarze i dziennikarze.

- Gdziekolwiek się pojawi, będzie pod ogromną presją, dlatego uważam, że więcej tu nie zagra. Taka jest rzeczywistość - podkreślił na łamach "Daily Mail" były pomocnik The Reds Danny Murphy. - Karius powinien wyjechać za granicę, aby uwolnić się od błędów - twierdzi z kolei były bramkarz reprezentacji Anglii Robert Green.

"The Telegraph" już nawet poinformował, że po sobotnich wpadkach Niemca menedżer The Reds Juergen Klopp zdecydował się na podjęcie kolejnej próby zakupu brazylijskiego bramkarza Romy Alissona. Zawalił finał, nie mógł spać. "Te sceny wciąż siedzą w mojej głowie" Zawalił wielki... czytaj dalej »

Idealny prezent na urodziny

Pytanie, co z dotychczasowym numerem jeden w Liverpoolu? Kto będzie chciał dać bramkarzowi szansę? Odpowiedź nadeszła z północnych Włoch, ze słonecznego Rimini.

"22 czerwca Karius będzie obchodził 25. urodziny. Chciałbym zaprosić go na kilka dni do Rimini. W tym przyjaznym mieście zawsze było dużo turystów z Niemiec" - napisał prezes Giorgio Grassi w liście otwartym na oficjalnej stronie klubu. Klubu, który na koniec minionego sezonu wywalczył awans do Serie C, a więc na trzecioligowy szczebel we Włoszech.

Propozycja jest jak najbardziej poważna. "Wierzę, że roczne wypożyczenie do Rimini i pobyt w tym mieście sprawi, że Karius odnajdzie spokój, odzyska poczucie własnej wartości i znajdzie siły do dalszego podążania za marzeniami. Nasza oferta będzie świetnym prezentem na jego zbliżające się urodziny. Jestem pewien, że Loris znalazłby wielkie wsparcie ze strony całego miasta" - dodał pan Grassi.

Zastrzegł jednocześnie, że Niemiec nie będzie miał gwarantowanego miejsca w składzie, będzie musiał o nie walczyć z Francesco "Ciccio" Scottim. Cóż, nie ma nic za darmo. Okienko transferowe w większości europejskich klubów startuje 1 lipca.

