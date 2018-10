Real pozbył się trenera. Na ratunek były piłkarz





»

To się musiało tak skończyć. Julen Lopetegui został zwolniony z Realu. Tymczasowo w roli szkoleniowca zastąpi go Santiago Solari, były zawodnik Królewskich.

Madrycki klub oficjalny komunikat w tej sprawie wydał w poniedziałek wieczorem. Zaznaczono w nim, że dysproporcja między jakością kadry, w której mieści się aż ośmiu zawodników nominowanych do Złotej Piłki, a ostatnimi wynikami jest za duża.



Comunicado Oficial. #RealMadridhttps://t.co/zLNpJepnph — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 29 października 2018





Ronaldo odszedł z Realu przez prezesa. "Naszą relację traktował biznesowo" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Los Lopeteguiego był przesądzony po ligowej klęsce 1:5 z Barceloną na jej terenie. Licząc wszystkie rozgrywki, była to piąta porażka Królewskich w siedmiu ostatnich występach. W tabeli ligi hiszpańskiej Real jest dopiero dziewiąty. Do prowadzącej Dumy Katalonii traci aż siedem punktów.



- Jest jeszcze wcześnie i wierzę, że stać mnie na to, żeby zażegnać ten kryzys. W ostatecznym rozrachunku odpowiedzialność zawsze spada na trenera, ale drużyna przegrywa i wygrywa razem. Jestem przekonany, że nadejdą lepsze czasy - mówił w niedzielę Lopetegui.



Następnego dnia szefowie Realu podjęli decyzję, że drużyną tymczasowo będzie zarządzał Solari. 42-letni Argentyńczyk ostatnio pracował z zespołami młodzieżowymi. Jako piłkarz grał w królewskim klubie w latach 2000-2005, zdobywając m.in. mistrzostwo kraju (dwukrotnie) oraz Ligę Mistrzów.

Swoją misję rozpocznie w środę starciem z trzecioligową Melillą w Pucharze Króla.

Wielkie nazwiska na liście

Do niedawna najpoważniejszym kandydatem do przejęcia posady był Włoch Antonio Conte, z którym prezes Florentino Perez miał już prowadzić negocjacje osobiście. Jednak w poniedziałek serwis Sport Mediaset poinformował, że 49-letni Conte odrzucił propozycję Realu, ponieważ "nie ma poparcia całej szatni Los Blancos".



Wśród kandydatów znalazło się także nazwisko selekcjonera reprezentacji Belgii Roberto Martineza, który poprowadził Czerwone Diabły do brązowego medalu na mundialu w Rosji.

Źródło: PAP/EPA/TONI ALBIR Lopetegui przeżył koszmarny wieczór na Camp Nou

Misja niemożliwa

Nie ma Messiego, jest Suarez. Sześć goli, Barca rozbiła Real Do przerwy... czytaj dalej » 52-letni Lopetegui odchodzi jako wielki przegrany. Misję miał trudną, wręcz niewykonalną, bo zastępował Zinedine'a Zidane'a, który przez trzy kolejne sezony triumfował w Lidze Mistrzów, a raz zwyciężył w Primera Division.



To jedno, a dwa, że przybył na Santiago Bernabeu w atmosferze skandalu. Po oficjalnej nominacji został wyrzucony z reprezentacji Hiszpanii i to na 48 godzin przed swoim pierwszym meczem mistrzostw świata. Prezes krajowej federacji nie mógł mu darować zdrady. Zwłaszcza że pod koniec maja przedłużył z selekcjonerem umowę do 2020 roku.

- Istnieją pewne normy, które muszą być spełnione - grzmiał Luis Rubiales. "Przegraliśmy mundial, zanim się rozpoczął" - skwitowały miejscowe media. Kadra La Roja odpadła w 1/8 finału z gospodarzami.



Przygoda Lopeteguiego z Królewskimi trwała zaledwie pięć miesięcy.