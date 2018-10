Loew nie rozważa dymisji. "Nie przychodzą mi do głowy takie myśli"





Niemcy w kryzysie, Loew nie myśli o dymisji

Pogrążający się w kryzysie Niemcy będą musieli przeciwstawić się we wtorek mistrzom świata Francuzom w meczu Ligi Narodów. Ich trener Joachim Loew o dymisji nie myśli. Zastanawia się, jak przeciwdziałać krytyce i zapowiada zmiany w składzie.

Trzy ciosy do przerwy. Hiszpanie rzucili się w pogoń, ale nie zdążyli Fantastyczny mecz... czytaj dalej » Loew nie ma wątpliwości, że w 12-letniej pracy z kadrą nie był jeszcze w tak trudnej sytuacji. Zapewnił jednak, że rezygnacji nie wchodzi w grę.



- Naprawdę nie przychodzą mi do głowy takie myśli. Nawet po takim meczu, jak w Amsterdamie - przyznał.

"Potrafię sobie radzić z każdą presją"

Mistrzowie świata z 2014 roku w sobotę ulegli Holandii 0:3, a niemieckie media ten wieczór oceniły jako "przerażający" i uznały, że dla dobra reprezentacji należy wznowić - jak po nieudanym mundialu - debatę o przyszłości selekcjonera, którego wiąże kontrakt do 2022 roku.



- Skupiam się na swojej pracy. Zbyt długo jestem w tym biznesie i zbyt dużo rzeczy przeżyłem, by reagować na rozmaite sygnały z zewnątrz. Potrafię sobie radzić z każdą presją, choć wiem, że po takich meczach jak z Holandią będzie ona ogromna - wspomniał Loew.



Krytyka po mistrzostwach świata w Rosji sprawiła, że obrał kurs na odnowę reprezentacji.



- Życie pokazało, że to nie takie proste - ocenił trener Niemców, którzy w Lidze Narodów nie zdobyli jeszcze gola - na inaugurację zremisowali z Trójkolorowymi w Monachium 0:0.

Źródło: PAP/EPA Niemcy szykują się do meczu z Francją

Jest numerem 1

Loew przyznał, że po porażce w Amsterdamie odbył rozmowę w cztery oczy z szefem federacji Reinhardem Grindelem, który zapewnił go o pełnym wsparciu. - Wiem, że w związku możemy liczyć na zrozumienie - wspomniał selekcjoner.



Dodał, że jeśli sytuacja do tego dojrzeje, to porozmawia z prezesem o innym rozwiązaniu. - Ale to jeszcze nie jest ten czas - zaznaczył.



Zapowiedział, że we wtorkowym spotkaniu w Paryżu dokona kilku zmian w porównaniu do składu z Amsterdamu. - Wyciągnęliśmy wnioski. Na dwóch lub trzech pozycjach musimy zrobić korekty - oświadczył.



Mimo straty trzech goli w ostatnim pojedynku, w bramce ponownie zagra Manuel Neuer. - Jest naszym numerem jeden - stwierdził Loew.



W Paryżu drużynę narodową poprowadzi po raz 169. Żaden niemiecki selekcjoner nie może się pochwalić takim osiągnięciem.

Źródło: PAP/EPA Loew ma problem