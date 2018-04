Liverpool doskonały przez 80 minut. "Trudno cieszyć się z tego wyniku"





Foto: PAP/EPA/PETER POWELL | Video: PAP/EPA Liverpool długo nie dawał dojść Romie do słowa

Trener Liverpoolu Juergen Klopp jest zadowolony po zwycięstwie nad Romą 5:2 w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów, jednak żałuje goli straconych w końcówce. - Przez 80 minut było świetnie, ale byłbym szczęśliwszy, gdyby było 5:1 albo 5:0 - powiedział.

Początek spotkania był wyrównany, a później, między 30. a 80. minutą, Liverpool był nie do zatrzymania. Bramki zdobyli Egipcjanin Mohamed Salah (36. i 45.), Senegalczyk Sadio Mane (56.) oraz Brazylijczyk Roberto Firmino (61. i 68.). Jednak w końcówce gospodarze stracili koncentrację i dali sobie wbić dwa gole. Strzelili je Bośniak Edin Dżeko (81.) i Argentyńczyk Diego Perotti (85. z rzutu karnego).

Źródło: PAP/EPA Salah jest w tym sezonie nie do zatrzymania

"Nie jesteśmy Barceloną"

- Zespół spisał się znakomicie, nawet nie mógłbym sobie czegoś takiego wyobrazić przed meczem. Teraz pojedziemy do Rzymu i postaramy się tam też wygrać - powiedział Klopp, cytowany na oficjalnej stronie UEFA.



Rezultat 5:2 stawia Liverpool w korzystnej sytuacji przed rewanżem.



Siedem goli w półfinale. Liverpool zranił Romę, ta i tak się podniosła Co to był za... czytaj dalej » - Wzięlibyśmy taki wynik w ciemno przed meczem. A teraz trochę trudno się z niego cieszyć. To dobry rezultat, ale z gorzkim posmakiem. Roma jest bardzo silna u siebie - ocenił niemiecki bramkarz The Reds Loris Karius.



Rzymianie sprawili ogromną niespodziankę w ćwierćfinale, kiedy mimo porażki w pierwszym meczu na Camp Nou 1:4, w rewanżu pokonali Barcelonę 3:0 i awansowali.



- Ale teraz muszą wygrać z nami, a my nie jesteśmy Barceloną - skomentował Klopp.



Jego odpowiednik w zespole Romy Eusebio di Francesco jest świadomy, że powtórzenie takiego wyniku w rewanżu nie będzie łatwe.

"Wciąż wierzyć"

- Nadzieja wciąż jest. Musimy wciąż wierzyć i dawać z siebie wszystko do samego końca. Rozpoczęliśmy dzisiaj całkiem nieźle, ale potem się pogubiliśmy. To dla nas bardzo ważne, że udało nam się jeszcze zareagować w końcówce - podkreślił.



Rewanż odbędzie się 2 maja. W środę i 1 maja dwumecz rozegrają Bayern Monachium i Real Madryt (pierwsze spotkanie w Niemczech). Finał 26 maja w Kijowie.

