Precedens w Lidze Mistrzów. Pierwsza taka czwórka





»

Emocjami, które dostarczyły ćwierćfinały, można by obdzielić całą Ligę Mistrzów. Nie zabrakło niespodziewanych zwrotów akcji i wielkiej sensacji. Ostatecznie w najlepszej czwórce zagrają przedstawiciele czterech różnych lig. Dawno czegoś takiego w Champions League nie było. Nigdy na tym etapie nie zagrali przedstawiciele wszystkich najmocniejszych rozgrywek.

Wszystko zaczęło się we wtorek. I to od razu od trzęsienia ziemi. Barcelona, mając wyraźną zaliczkę 4:1, miała dopełnić formalności w starciu z Romą. Na Stadio Olimpico działy się jednak rzeczy niesłychane i rzymianie dokonali niemożliwego. Wygrali 3:0 i wyrzucili Katalończyków z rozgrywek.

Barcelona płacze, Real odetchnął

Wielkość wyczynu piłkarzy Eusebio Di Francesco obrazuje pewna statystyka. Jak dotąd trzy bramki odrobiono tylko raz - w sezonie 2003/2004 Deportivo La Coruna było lepsze od Milanu, mimo że w pierwszym starciu dostało lanie 1:4. Większą różnicę odrobiła tylko... Barcelona. W minionym sezonie Messi i spółka najpierw przegrali z PSG 0:4, by później wygrać 6:1.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Barcelony nie dowierzali

Pierwszego dnia rewanżowych starć grały ze sobą też Manchester City i Liverpool. Tutaj zaskoczenia nie było. The Reds po raz drugi wygrali - tym razem 2:1 - i z całej rywalizacji wyszli zwycięsko w stosunku 5:1.

Środa w Champions League zapowiadała się spokojniej, ale tak nie było. Wszystko za sprawą Realu i Juventusu. Tydzień wcześniej Królewscy wygrali w Turynie 3:0 i u siebie mogli zagrać spokojnie. Korzystny wynik wyraźnie ich zdekoncentrował, bo jeszcze w doliczonym czasie Juve prowadziło 3:0. Sprawę dla Realu zamknął Cristiano Ronaldo, trafiając z karnego.

Źródło: PAP/EPA Juve było o włos od sprawienia sensacji

Lewandowski pokazał podbite oko. "#nofoul" Robert... czytaj dalej »

Rzadkość

Mniej denerwował się Bayern. Tej drużynie do awansu wystarczył bezbramkowy remis z Sevillą.

Najlepszą czwórkę stworzą zatem: Roma, Liverpool, Real i Bayern. Cztery ekipy z czterech różnych krajów.

Taki układ to w Lidze Mistrzów prawdziwa rzadkość. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2009/2010. Wtedy w finałowej czwórce zameldowały się Inter, Barcelona, Lyon i Bayern.

Sukces sprzed ośmiu lat zatem powtórzyła tylko niemiecka ekipa.



4 - This is first time since 2010 that all Champions League semi-finalists will be from different countries. Variety. — OptaJoe (@OptaJoe) 11 kwietnia 2018





W tegorocznych półfinałach, które rozegrane zostaną w dniach 24-25 kwietnia i 1-2 maja, wystąpią przedstawiciele czterech najsilniejszych europejskich lig. To pierwszy taki przypadek w historii najpoważniejszych rozgrywek klubowych.

Losowanie par półfinałowych w piątek o 13.



4 - This will be the first time that the Champions League semi-finals will have a representative from England, Germany, Italy and Spain. Surprising. https://t.co/qZ0wIJRBmS — OptaJoe (@OptaJoe) 11 kwietnia 2018

Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów

wtorek, 10 kwietnia

AS Roma - Barcelona 3:0 (1:0); pierwszy mecz 1:4

Manchester City - Liverpool 1:2 (1:0); 0:3

środa, 11 kwietnia

Bayern - Sevilla 0:0; 2:1

Real Madryt - Juventus 1:3 (Ronaldo 90+6 - Mandżukić 2 i 37, Matuidi 62); 3:0

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? AS Roma Bayern Monachium Liverpool Real Madryt Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Wyniki głosowania 6% AS Roma 6% 43% Bayern Monachium 43% 19% Liverpool 19% 32% Real Madryt 32% Oddanych głosów: 834 zobacz wyniki