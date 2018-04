Bójka przed meczem. 53-latek w stanie krytycznym





Foto: Reuters | Video: Reuters Między kibicami Liverpoolu i Romy doszło do bójki

Bardzo niespokojnie było na ulicach Liverpoolu przed początkiem pierwszego półfinału Ligi Mistrzów. Doszło tam do bójki kibiców The Reds i Romy. Jak informują brytyjskie media, w wyniku starć 53-letni mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Wszystko zaczęło się na około dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem na Anfield Road. Przed jednym z pubów na Walton Breck Road, gdzie zgromadzeni byli kibice Liverpoolu, pojawiła się około 80-osobowa grupa sympatyków Romy.

Paski i młotek

Włosi wciąż wierzą w awans Romy. "To niemożliwe, ale już to widzieliśmy" Teraz potrzeba... czytaj dalej » Jak informuje "BBC", w rękach mieli paski, jeden z nich widziany był z młotkiem. Doszło do starcia. W ich wyniku ciężko ranny został 53-letni mężczyzna.

- Z relacji świadków wynika, że mężczyzna otrzymał cios paskiem i upadł na ziemię. Jego stan obecnie oceniany jest jako krytyczny. O zdarzeniu poinformowani zostali jego najbliżsi - powiedział inspektor policji w Liverpoolu Paul Speight.

Krótko po tych wydarzeniach FC Liverpool wydał oświadczenie, w którym zapewnił o "swoim przerażeniu i wsparciu dla ofiar".

Usiłowanie zabójstwa

W wyniku zamieszek do aresztu trafiło siedmiu mężczyzn w wieku 20-43 lat. Dwóch, którzy przyjechali z Rzymu, odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa.



Two men arrested on suspicion of attempted murder after 53-year-old man assaulted before the Champions League semi-final. https://t.co/v6yIV4VohC — Merseyside Police (@MerseyPolice) 24 kwietnia 2018





Policja zajmie się również sprawą odpalenia rac na ulicach Liverpoolu.

Sam mecz przebiegł już bez zakłóceń. Miejscowi zwyciężyli 5:2 i są bardzo blisko finału Ligi Mistrzów. W drugim półfinale zmierzą się Bayern Monachium i Real Madryt. Pierwszy mecz w środę w Niemczech.