Bayern w kryzysie. "Nikt się tego nie spodziewał"





Po trzecim meczu bez zwycięstwa minorowe nastroje w Monachium. - Nikt się tego nie spodziewał - tak trener Bayernu Niko Kovac skomentował remis 1:1 z Ajaksem Amsterdam.

Dla Chorwata był to debiut w Lidze Mistrzów przed własną publicznością w roli szkoleniowca. Nie będzie go jednak miło wspominał. Chociaż, gdy już w czwartej minucie bramkarza gości pokonał głową Mats Hummels, wydawało się, że mecz będzie toczył się pod dyktando mistrza Niemiec. Jednak rywale nie złożyli broni i w 22. doprowadzili do wyrównania. Na listę strzelców wpisał się Marokańczyk Noussair Mazraoui.

Utrata bramki podcięła gospodarzom skrzydła. To amsterdamczycy byli bliżej strzelenia zwycięskiego gola niż Robert Lewandowski i spółka. Skończyło się remisem 1:1.

Nieufny Bayern

Takiego wyniku w stolicy Bawarii nikt się nie spodziewał, zwłaszcza że cztery ostatnie starcia z holenderskimi ekipami to cztery zwycięstwa mistrzów Niemiec, w tym ostatnie 4:1 nad PSV Eindhoven w poprzednim sezonie.

- Byliśmy nieco nieufni wobec moich oczekiwań i całego zespołu. W pierwszym kwadransie zrobiliśmy wiele dobrego, ale zdobyta bramka nie zapewniła nam bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. Dodaliśmy odwagi naszym rywalom, którzy nas zamęczyli. Straciliśmy poczucie przestrzeni, a w decydujących momentach zbyt szybko chcieliśmy przeć do przodu - tłumaczył remis z Ajaksem Kovac.

Bayern mógł nawet mecz zakończyć porażką, gdyby nie bramkarz Manuel Neuer. - Mieliśmy dobre momenty, ale wynik nie jest tym, czego się spodziewaliśmy. Musimy wyciągnąć wnioski, poprawić naszą grę i styl. Musimy wziąć się w garść i naprawić wszystko - podkreślił Thomas Mueller.

Źródło: EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Ta mina Muellera mówi dużo

"Pokazać twarz"

To trzecie starcie z rzędu, w którym Bayern nie sięgnął po pełną pulę. Wcześniej zremisował u siebie z Augsburgiem i przegrał w Berlinie z Herthą 0:2. Kryzys? - Nikt się tego nie spodziewał, ale to jest piłka. Może wcześniej wszystko przychodziło zbyt łatwo. Kiedy przegrywasz, zawsze masz okazję się podnieść. Teraz musimy szybko pokazać twarz, którą pokazywaliśmy w pierwszych siedmiu meczach - powiedział chorwacki trener w wywiadzie dla niemieckiego Sky.

Przełamania Bawarczycy poszukają w meczu ligowym z Borussią Moenchengladbach.



Wyniki wtorkowych meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa E

AEK Ateny - Benfica Lizbona 2:3 (0:2)

Bayern Monachium - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

grupa F

Olympique Lyon - Szachtar Donieck 2:2 (0:1)

Hoffenheim - Manchester City 1:2 (1:1)

grupa G

CSKA Moskwa - Real Madryt 1:0 (1:0)

AS Roma - Viktoria Pilzno 5:0 (2:0)

grupa H

Manchester United - Valencia 0:0

Juventus Turyn - Young Boys Berno 3:0 (2:0)