Liverpool oddaje bramkarza. "Koniec koszmaru"





Lloris Karius szykuje się do otwarcia nowego rozdziału w karierze. Bramkarz Liverpoolu, znany głównie z tego, że zawalił angielskiej drużynie majowy finał Ligi Mistrzów, zostanie wypożyczony do Besiktasu - twierdzą angielskie media.

25-letni Niemiec w ostatniej chwili został wycofany z kadry liverpoolczyków na poniedziałkowe spotkanie z Crystal Palace. Według angielskich mediów, ma to związek z porozumieniem do jakiego doszło między The Reds a tureckim klubem.

Na razie wypożyczenie

Koszmarne Diabły. Kompromitacja United Niespodzianka w... czytaj dalej » Jak podaje serwis gazety "Daily Mail", Karius zostanie wypożyczony do Besiktasu na dwa lata, za co wicemistrzowie Anglii zainkasują 2,5 miliona funtów. Jeśli Turcy zdecydują się na transfer definitywny, The Reds zarobią na piłkarzu łącznie 10 milionów funtów. W umowie zagwarantowali też sobie dwadzieścia procent zysku z ewentualnego kolejnego transferu bramkarza.

Wyprowadzka z Anfield Road jest 25-latkowi na rękę. "Daily Mail" pisze wprost o "końcu koszmaru Kariusa".

Przeklęty mecz

W poprzednim sezonie Niemiec był podstawowym zawodnikiem zespołu. Wszystko zmieniło się po przegranym 1:3 finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. W nim zawalił dwa gole i dla wielu kibiców Liverpoolu stał się obiektem kpin.

Jego sytuacji nie poprawił transfer do klubu Alissona Beckera. Brazylijczyk został kupiony z Romy za rekordową jak na bramkarza kwotę 72 milionów euro i od razu wskoczył do pierwszego składu. Bronił w pierwszych dwóch meczach sezonu.

Chcieli innego

Co ciekawe pierwszym wyborem Besiktasu był inny golkiper The Reds - Simon Mignolet. Belga chcieli wypożyczyć, Anglicy byli zainteresowani jedynie transferem definitywnym. Właśnie Mignolet zajął miejsce Kariusa na ławce rezerwowych w poniedziałkowym spotkaniu z Crystal Palace.