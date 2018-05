Loty odwołane, kibice nie polecą. Liverpool zwróci im pieniądze





Odwołane loty uziemiły kibiców Liverpoolu, próbujących dotrzeć na finał Ligi Mistrzów do Kijowa. Pechowcy, a tych może być nawet tysiąc, otrzymają od klubu zwrot pieniędzy za bilety.

Klopp: Real funkcjonuje jak szwajcarski zegarek - Trener Zinedine... czytaj dalej » Trwa wyścig z czasem, bo mecz Liverpoolu z Realem na Stadionie Olimpijskim w sobotę o godzinie 20.45. Stawką jest trofeum najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie. Ale nie wszyscy kibice angielskiego klubu, choć kupili bilety, obejrzą spotkanie z trybun.



"Ze względu na nadzwyczajne okoliczności i odwołanie samolotów do Kijowa Liverpool FC zwróci swoim fanom, którzy nie będą mogli dotrzeć na mecz, pieniądze za bilety" - napisano w oświadczeniu angielskiego klubu.



Szacuje się, że może dotyczyć to od 650 do 1000 fanów The Reds.

Burmistrz próbuje pomóc

Zamieszanie powstało, bo firma, od której wyczarterowano na tę okoliczność loty, musiała odwołać połączenia ze względu na brak możliwości lądowania na lotnisku Boryspol. Kibice angielskiej drużyny starają się jak najszybciej znaleźć alternatywne połączenia po tym, jak trzy zaplanowane na sobotę loty odwołał operator World Choice Sports. Koszty są niemałe. Przelot, pobyt oraz bilet na finałowy mecz LM to kwota nawet siedmiu tysięcy dolarów.

- Jestem załamany i kompletnie zniesmaczony, a co gorsza nic nie mogę na to poradzić - skwitował jeden z fanów "The Reds" Chris Bolland.

Stadion Olimpijski jest już gotowy Kibice The Reds nie tracą nadziei i liczą na to, że działania burmistrza Liverpoolu Joe Andersona i Kijowa - byłego boksera Witalija Kliczki, spowodują, że jednak obejrzą mecz z trybun. Anderson zapowiedział, że istnieje szansa na wysłanie dwóch lub trzech samolotów z kibicami na Ukrainę w sobotę w godzinach popołudniowych.

