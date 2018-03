Formalności dopełnione. Liverpool w ćwierćfinale





Zaskoczenia nie było, bo być nie mogło. Choć Liverpool tylko zremisował na własnym boisku z FC Porto 0:0, to i tak bez żadnych problemów zameldował się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Losy tego starcia rozstrzygnęły się już przed trzema tygodniami. Wtedy - w walentynki - The Reds roznieśli rywali na Estadio do Dragao 5:0, dlatego teraz część ekspertów przywidywało, że Juergen Klopp wystawi dość eksperymentalny skład, że da odpocząć kluczowym graczom przed ligowym meczem z Manchesterem United (10 marca).

Ronaldo znowu trafił, Real pokazał moc w Paryżu Wtorkowe starcie... czytaj dalej » Sam niemiecki trener Liverpoolu nie chciał o tym słyszeć. - Tu nie chodzi o odpoczynek. Porto wygrało wszystkie mecze, od kiedy z nim zagraliśmy - przypomniał Klopp. Te słowa to jedno, a ostatecznie wyjściowy skład to drugie. Na ławce pozostali Mohamed Salah i Virgil van Dijk.

Od początku do końca pod kontrolą

Wielkiego znaczenia to nie miało. Porto na Anfield Road ani przez chwilę nie wyglądało jak ekipa, która ma jeszcze choćby najmniejszą nadzieję na awans.

To Liverpool długo utrzymywał się przy piłce i od czasu do czasu zagrażał bramce strzeżonej przez Ikera Casillasa. Przed przerwą najgroźniej było, kiedy Sadio Mane wykorzystał błąd obrony rywali i trafił w słupek.

Po zmianie stron gospodarze znów się nie przemęczali. Często grali w poprzek, często dość wolno, ale Porto i tak nic nie potrafiło zdziałać. Wynik powinien w końcu otworzyć Roberto Firmino, ale zmarnował sytuację sam na sam z bramkarzem. W samej końcówce po stałym fragmencie zakotłowało się jeszcze w polu karnym Liverpoolu i - jeśli chodzi o naprawdę groźne sytuacje - to by było na tyle. Skończyło się bez goli. The Reds w najlepszej ósemce LM.

W drugim wtorkowym meczu Real Madryt pokonał w Paryżu PSG 2:1 i również zanotował awans.

Liverpool - Porto 0:0

PSG - Real Madryt 1:2

Pozostałe mec ze 1/8 finału LM:

Środa 7 marca:

Tottenham - Juventus

Manchester City - FC Basel

Wtorek 13 marca:

Manchester United - Sevilla

AS Roma Szachtar Donieck



Środa 14 marca:

Besiktas - Bayern

Barcelona - Chelsea