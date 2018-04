Dwie twarze Manchesteru. Dalej gra Liverpool





Foto: PAP/EPA/NIGEL RODDIS | Video: PAP/EPA Liverpool w półfinale Ligi Mistrzów

Manchester City rozpoczął doskonale. Wydawało się, że może dokonać wielkiej sztuki i odrobić trzy gole straty. Później gra Obywateli się posypała i na Etihad Stadium lepszy był Liverpool. The Reds wygrali 2:1 i zameldowali się w półfinale Ligi Mistrzów.

Tydzień temu na Anfield Road piłkarze Pepa Guardioli nie mieli nic do powiedzenia, The Reds grali koncert i w pełni zasłużenie wygrali 3:0. Zaliczkę zatem wypracowali sobie bardzo dużą, ale i Guardiola, i trenujący Liverpool Juergen Klopp zgodnie podkreślali, że za ich zespołami dopiero pierwsza połowa tego starcia.

I mieli rację, bo mecz w Manchesterze wyglądał już zupełnie inaczej. Przynajmniej do czasu.

Świetny początek i nieuznany gol

Cenzura w Lidze Mistrzów. Irańczycy majstrowali przy herbie Romy Wilczyca... czytaj dalej » Zaczęło się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Nie minęły dwie minuty gry, a City już prowadzili. Sygnał do odrabiania strat dał Gabriel Jesus. Do dogrywki Manchester wciąż potrzebował dwóch goli, ale miał przed sobą praktycznie cały mecz. I na bramkę Liverpoolu sunął atak za atakiem.

Sytuacji było sporo, ale ciągle czegoś brakowało. Najwięcej pecha miał Bernardo Silva, który trafił w słupek. W końcu - na chwilę przed przerwą - piłka zatrzepotała w siatce The Reds. Trafił Leroy Sane, ale sędzia Mateu Lahoz gola nie uznał. Dlaczego? Wie tylko on sam. Pokazał, że strzelec był na spalonym, a tak nie było. To i tak nie powinno mieć znaczenia, bo ostatni piłki przed Sane dotykał James Milner z Liverpoolu. Powinno być zatem 2:0. Ale nie było.

Zaakceptować tego nie potrafił Guardiola i wdał się w żywą dyskusję z sędzia. Słono za to zapłacił, bo drugą połowę musiał już oglądać z wysokości trybun.

Salah odebrał nadzieję

Piłkarze City tamtą sytuację rozpamiętywali chyba zbyt długo. Kilka minut po zmianie stron niespodziewanie The Reds wyrównali. Dokonać nie mógł tego nikt inny niż niesamowity w tym sezonie Mohamed Salah. Była 56. minuta, ale w tym momencie Egipcjanin rozstrzygnął kwestię awansu do półfinału LM. City potrzebowało czterech goli.

Źródło: PAP/EPA/NIGEL RODDIS Mohamed Salah odebrał nadzieję Manchesterowi City

Do końca emocji było już zdecydowanie mniej. Manchester atakował, ale bez przekonania. Liverpool miał dokładnie taki wynik, jaki chciał i grał bardzo spokojnie, tylko czekając na błędy rywali. I takich się doczekał. Pomyłkę Nicolasa Otamendiego bezbłędnie wykorzystał Roberto Firmino i zrobiło się 2:1. City było na kolanach. Z tego podnieść się już nie mogli. The Reds w półfinale.

W środę komplet półfinalistów

Wielka sensacja w Rzymie. Barcelona wyleciała z Ligi Mistrzów Któż się mógł... czytaj dalej » W drugim wtorkowym meczu Roma pokonała na własnym boisku Barcelonę 3:0, czym sprawiła nie lada sensację. W najlepszej czwórce zagrają właśnie rzymianie.

Komplet półfinalistów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów poznamy w środę, kiedy to Bayern podejmie Sevillę, a Real Madryt Juventus.

Losowanie par półfinałowych odbędzie się w piątek o godz. 13 w Nyonie. Pierwsze mecze tej fazy 24-25 kwietnia, a rewanże: 1-2 maja. Finał rozegrany zostanie 26 maja w Kijowie.



Wyniki rewanżowych 1/4 finału Ligi Mistrzów:



wtorek, 10 kwietnia

AS Roma - Barcelona 3:0 (pierwszy mecz 1:4)

Manchester City - Liverpool 1:2 (0:3)



środa, 11 kwietnia

Bayern Monachium - Sevilla (2:1)

Real Madryt - Juventus Turyn (3:0)