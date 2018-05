Zbankrutowali i błyskawicznie się odrodzili





Klub Parma Calcio 1913 w trzy lata pokonał drogę z czwartej ligi do włoskiej ekstraklasy. W piątek wieczorem pokonał Spezię 2:0 i zapewnił sobie drugie miejsce w Serie B, premiowane promocją do elity.

AC Parma to triumfator Pucharu UEFA (1995, 1999), Pucharu Zdobywców Pucharów (1993) i Pucharu Włoch (1992, 1998, 1999). W 2015 roku klub zbankrutował i kolejny sezon musiał rozpocząć w amatorskiej lidze jako Parma Calcio 1913. W krótkim czasie udało się awansować do Serie A, w każdym kolejnym sezonie zaliczając promocję do wyższej klasy.



”Tre anni fa ci davano per morti: si sono sbagliati”

Noi siAmo AncorA quA! #EhGià#comenoinessunomAi#ForzaParmapic.twitter.com/cmxdiYTHEq — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 18 maja 2018





Dotrzymał słowa

W drugiej lidze w rozgrywkach 2017/2018 triumfowało Empoli (85 punktów), przed Parmą (72).



- Złożyłem obietnicę, że Parma wróci do ekstraklasy i dotrzymałem słowa. W naszej podróży, która zaczęła się trzy lata temu z naszymi niesamowitymi kibicami, mieliśmy trudne chwile, ale zawsze stawaliśmy na nogi i nigdy się nie poddawaliśmy. Duma mnie rozpiera, że jestem ich kapitanem - stwierdził zapłakany 41-letni obrońca Alessandro Lucarelli.



W barażach o Serie A weźmie udział sześć drużyn: Frosinone, Venezia, Perugia, Bari, Cittadella i Palermo.



Z ekstraklasą pożegnały się natomiast Verona i Benevento. Trzeci spadkowicz znany będzie w niedzielę 20 maja po ostatniej kolejce. Mistrzostwo zapewnił sobie zespół Juventusu Turyn, w którym występuje Wojciech Szczęsny.



”O Captain! My Captain!” #SerieA#EhGià#comenoinessunomAi#ForzaParmapic.twitter.com/THxKWrT4KX — Erreà Sport (@ErreaOfficial) 19 maja 2018