Do trzech razy sztuka. Piątek ma nowego trenera w klubie





Gdy Krzysztof Piątek szykuje się do meczów reprezentacji z Portugalią i Włochami, w jego klubie doszło do zmiany trenera. Zwolnionego z Genoi Davide Ballardiniego zastąpi Chorwat Ivan Jurić.

We wtorek włoski klub wydał w tej sprawie oficjalny komunikat. Według miejscowych mediów stosunki Ballardiniego z prezydentem Enrico Preziosim były coraz gorsze.

Przełożony miał ponoć pretensje do szkoleniowca o jego błędy w zarządzaniu drużyną w meczu z Parmą, przegranym na własnym stadionie 1:3. Po nim panowie długo ze sobą dyskutowali. To było w niedzielę, dwa dni później 54-letni Ballardini został wylany. Po raz trzeci z Genoi. W siedmiu meczach jego zespół wywalczył 12 punktów (cztery zwycięstwa i trzy porażki). Genoę zostawił na dwunastym miejscu w tabeli.

Europa zachwyca się Piątkiem. "Asertywny, obunożny i żelazne nerwy" W Portugalii się... czytaj dalej » Zastąpi go 43-letni Jurić. To były piłkarz Genoi i dwukrotny trener drużyny w latach 2016-2017. Za każdym razem był zwalniany, dlatego teraz nie musiał podpisywać nowego kontraktu. Poprzedni wiąże go z klubem do czerwca przyszłego roku.

Trudny terminarz

Chorwata czeka nie lada wyzwanie w debiucie. Genoa pojedzie do Turynu na starcie z Juventusem. Później łatwiej nie będzie. Kolejni rywale to: Udinese, Milan, Inter, Napoli oraz Sampdoria, czyli derby miasta.

W Genoi zachwyca Piątek, który z dziewięcioma golami jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A. Obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji przed spotkaniami Ligi Narodów z Portugalią i Włochami.

To druga zmiana szkoleniowca w lidze włoskiej. Pierwszy pracę stracił w Chievo Lorenzo D'Anna. Piłkarzami ekipy z Werony są Mariusz Stępiński oraz Paweł Jaroszyński.



Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il tecnico Davide #Ballardini è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra.



Comunicato stampa https://t.co/wIHcAVUWxVpic.twitter.com/zoVFhETdd3 — Genoa CFC (@GenoaCFC) 9 października 2018