Gol w 95. minucie. Milan w końcu się ocknął

Najciekawiej zapowiadający się mecz trzeciej kolejki ligi włoskiej dla Milanu. Mediolańczycy pokonali u siebie Romę 2:1, a zwycięskiego gola strzelili w 95. minucie.

Zdecydował strzał wprowadzonego kilka minut wcześniej Patricka Cutrone. To był strzał w dziesiątkę trenera Gennaro Gattuso. Sędzia za chwilę zakończył mecz.

Podawał Gonzalo Higuain, któremu nie dane było strzelić pierwszego gola w sezonie, choć był tego bardzo blisko. W 61. minucie poszła kontra, a Lucas Biglia posłał mu dalekie, prostopadłe podanie. Argentyńczyk z zimną krwią strzelił do bramki. Za chwilę cieszył się jak dziecko, ale bardzo krótko.

Sędzia dostał sygnał od kolegów obsługujących system VAR, że w bramkowej akcji była pozycja spalona. Owszem, była. Ale jak pokazały powtórki, spalony był minimalny, wręcz centymetrowy.



Higuain goal ruled out for offside by ‘VAR’ pic.twitter.com/fi5vAq5ClU — Osman (@OsmanZtheGooner) 31 sierpnia 2018





W tym momencie był remis 1:1. Przed przerwą prowadzenie gospodarzom dał Franck Kessie. Kwadrans po rozpoczęciu drugiej wyrównał Federico Fazio, który skorzystał z prezentu i zza pola karnego huknął niechlujnie wybitą mu pod nogi piłką.

Pojedynek na VAR - 1:1

VAR jeszcze raz użyto w końcówce spotkania. W zamieszaniu w polu karnym Milanu najsprytniej zachował się Steven N'Zonzi, który przyjął piłkę i z bliska kopnął do bramki. Gola nie było, bo jak się okazało Francuz dwukrotnie pomógł sobie ręką.



Mediolańczycy dopiero w trzeciej kolejce zdobyli swoje pierwsze punkty w sezonie.



MECZE 3. KOLEJKI:

Milan - Roma 2:1

sobota

Bologna - Inter

Parma - Juventus

niedziela

Fiorentina - Udinese

Chievo - Empoli

Atalanta - Cagliari

Torino - SPAL

Lazio - Frosinone

Sampdoria - Napoli

Sassuolo - Genoa