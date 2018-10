Piątek znów to zrobił. Rywal boleśnie odpowiedział





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Kolejny gol Piątka w lidze włoskiej

Obrońcy Serie A nie potrafią znaleźć sposobu na powstrzymanie Krzysztofa Piątka. Napastnik Genoi trafił tym razem w starciu z Parmą, ale beniaminek odpowiedział. I to trzykrotnie.

W niedzielne popołudnie Piątek wbił już dziewiątego gola w rozgrywkach. W 6. minucie wykorzystał dośrodkowanie Darko Lazovicia. Polski napastnik pokonał bramkarza gości strzałem głową, choć wydatnie przeszkadzał mu rywal.

I znów dopadł kolejny rekord. Jest pierwszym zawodnikiem od sezonu 2002/2003 i czasów Christiana Vieriego, który trafiał w pierwszych siedmiu meczach (choć nie od pierwszej kolejki).



Gruboskórny Ronaldo. Strzelił, a Juventus znów wygrał Osiem meczów,... czytaj dalej » Na horyzoncie rekord absolutny, czyli 11 kolejnych spotkań z golami Gabriela Batistuty z połowy lat 90.

Błyskawiczna odpowiedź

Gospodarze zaczęli efektownie, ale szybko zostali sprowadzeni na ziemię. W minucie 16. wyrównał Luca Rigoni. Do przerwy gole strzelili jeszcze Luca Siligardi oraz Fabio Ceravolo.



W pierwszej połowie działo się zresztą najwięcej. Sam Piątek był bliski drugiej bramki, ale piłka po jego uderzeniu nie przekroczyła całym obwodem linii bramkowej, co dobitnie pokazał system goal-line. Przy wyniku 1:3 z gola krótko cieszył się Domenico Criscito. W akcji, rzecz jasna, brał udział Polak. Sędzia skorzystał z VAR-u, dopatrzył się pozycji spalonej obrońcy gospodarzy i bramkę anulował.



To trzecia porażka Genoi w sezonie i czwarte zwycięstwo Parmy.

Źródło: PAP/EPA Piątek przechytrzył obrońcę i trafił głową

Wynik meczu 8. kolejki:

Torino - Frosinone 3:2

Cagliari - Bologna 2:0

Udinese - Juventus 0:2

Empoli - Roma 0:2

niedziela

Genoa - Parma 1:3

Atalanta - Sampdoria

Lazio - Fiorentina

AC Milan - Chievo

Napoli - Sassuolo

SPAL - Inter Mediolan