Haniebne zachowanie gwiazdy Juventusu. Uderzył i opluł rywala





Szokujące sceny w meczu ligi włoskiej. Douglas Costa, piłkarz Juventusu, zamachnął się łokciem na Federico Di Francesco z Sassuolo, a potem go opluł. Brazylijczyk przeprosił potem wszystkich oprócz rywala.

Była 91. minuta. Goście wbili gola po strzale Senegalczyka Khoumy Babacara. Pokonany został Wojciech Szczęsny. Chwilę wcześniej doszło do starcia rezerwowego Sassuolo Di Francesco z Costą. Piłkarz gospodarzy zaatakował rywala i trafił go łokciem, gdy ten się podnosił. Brazylijczyk dostał żółtą kartkę.



Ronaldo zaczął trafiać. Szczęsny pokonany Juventus - z... czytaj dalej » To nie koniec. Costa nie wytrzymał i opluł zawodnika Sassuolo. Nie umknęło to uwadze sędziom odpowiedzialnym za system wideoweryfikacji i gracz Juve, rzecz jasna, wyleciał z boiska.

"Zachowałem się źle"

Stara Dama zwyciężyła 2:1. Już po meczu Costa opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych.



"Chciałbym przeprosić kibiców Juventusu za moje zachowanie. Przepraszam również moich kolegów z drużyny, którzy zawsze są ze mną w dobrych i złych chwilach. Zachowałem się źle, jestem tego świadomy. To był jednorazowy przypadek, niepasujący do tego, co pokazywałem w dotychczasowej karierze" - napisał Brazylijczyk.



O przeprosinach dla Di Francesco ani słowa.



Wyświetl ten post na Instagramie. Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores da Juventus por essa minha reação equivocada no jogo de hoje. Peço também desculpas aos meus companheiros de time, que estão sempre comigo nos momentos bons e ruins. Errei feio, tenho consciência e venho me desculpar com todos por isso. Deixo claro que essa atitude isolada não condiz com o que sempre mostrei em minha carreira. Douglas Costa Vorrei scusarmi con tutti i fan della Juventus per questa reazione fuorviante nel gioco di oggi. Mi scuso anche con i miei compagni di squadra, che sono sempre con me nei momenti belli e cattivi. Ero brutto, ne sono consapevole e mi scuso con tutti per questo. Metto in chiaro che questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera. Douglas Costa @juventus Post udostępniony przez DC11 (@douglascosta) Wrz 16, 2018 o 9:47 PDT







- Możliwe, że został sprowokowany, ale takie zachowanie jest niedopuszczalne - grzmiał w rozmowie ze "Sky Sport Italia" trener mistrzów Włoch Massimiliano Allegri.



Costa może spodziewać się surowej kary od władz Serie A i klubu.

