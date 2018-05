Na mundial nie pojedzie, ale ma nowy kontrakt. Włosi wykupili Stępińskiego





Foto: EPA/EMANUELE PENNACCHIO | Video: PAP/EPA/chievoverona.it Stępiński przekonał do siebie szefów Chievo

Mariusz Stępiński na dłużej zostanie we Włoszech. Chievo wykupiło polskiego napastnika z francuskiego FC Nantes.

13. zespół ligi włoskiej poinformował o tym w poniedziałek. W ten sposób klub z Werony skorzystał z prawa wykupienia 23-letniego Stępińskiego, od sierpnia zeszłego roku wypożyczonego z FC Nantes. Kontrakt ma obowiązywać Wielka zmiana w klubie Polaków. Napoli wzięło nowego trenera Piłkarze Napoli,... czytaj dalej » do 30 czerwca 2021 roku.

Gole z Napoli i Interem

Stępiński w zakończonym sezonie wystąpił w 22 ligowych meczach i wbił pięć goli, m.in. Interowi, Milanowi oraz Napoli. Ale napastnik nie przekonał do siebie selekcjonera Adama Nawałki, który nie powołał go nawet do szerokiej kadry na mistrzostwa świata w Rosji.



Piłkarz Chievo dotychczas wystąpił w czterech meczach reprezentacji. Był na Euro 2016, choć we Francji nie zagrał.



W zespole Werony gra drugi z Polaków - Paweł Jaroszyński.

per farsi conoscere, per farsi apprezzare, per farci sognare, per farci innamorare, per farsi... riscattare!

Mariusz #Stepinski è tutto gialloblù, fino al !#Stepinski2021! Leggi il comunicato https://t.co/HhffT9o1FUpic.twitter.com/x9WvQygQHq — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 28 maja 2018