Odjęte punkty, zawieszony prezes. Klub Polaków ukarany za oszustwa

Chievo Werona, którego piłkarzami są Mariusz Stępiński i Paweł Jaroszyński, został ukarany przez włoską federację odjęciem trzech punktów i grzywną w wysokości 200 tysięcy euro za fałszowanie stanu swoich kont.

W latach 2014-17 Chievo miało współpracować z Ceseną i sprzedawać sobie wzajemnie zawodników po rzekomo wyższych cenach, co poprawiało wyniki finansowe.

Ronaldo najbogatszy we Włoszech. Szczęsny wśród Polaków Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Sąd sportowy federacji uznał, że klub z Werony - zamykający obecnie tabelę Serie A - z tego tytułu niezgodnie z przepisami dodał do swoich kont 27 milionów euro.

Mniejsza kara

Prowadząca śledztwo w sprawie prokuratura domagała się odjęcia Chievo 15 punktów, ale federacja zdecydowała się na trzy i jednocześnie postanowiła, że kara musi zostać zrealizowana w tym sezonie.

To oznacza, że drużyna Stępińskiego i Jaroszyńskiego, który zdobyła do tej pory jeden punkt, przystąpi do kolejnego meczu z AS Romą z ujemnym dorobkiem.

A to nie wszystko. Na trzy miesiące zawieszony został prezes klubu Luca Campedelli. Jego czterech współpracowników nie będzie mogło pełnić swoich funkcji przez sześć tygodni.

