Wielka wymiana we Włoszech. Juventus zrobił miejsce Ronaldo





AC Milan potwierdza, że jego zawodnikiem zostanie jeden z najskuteczniejszych strzelców włoskich boisk ostatnich lat - Gonzalo Higuain. Reprezentant Argentyny na razie przeniesie się do Mediolanu z Juventusu na zasadzie rocznego wypożyczenia. W przeciwnym kierunku powędruje Leonardo Bonucci.

Transfer 30-latka jest na ostatniej prostej. W czwartek po południu Milan poinformował, że Higuain tego dnia przejdzie badania. "Zobaczcie, kto jest w Mediolanie, gotowy na testy medyczne” - napisano na twitterowym koncie rossonerrich, prezentując zdjęcia Argentyńczyka w koszulce nowej drużyny.



Przed kliniką na zawodnika czekało kilkudziesięciu fanów. W mediolańskich barwach będą mogli go oglądać przynajmniej przez rok, bo na tyle został wypożyczony. Kwoty transakcji nie ujawniono, włoska "La Gazzetta dello Sport", pisze, że to 18 milionów euro. Dziennikarze dodają też, że Milan będzie miał prawo pierwokupu piłkarza, a transfer definitywny będzie kosztować kolejne 36 milionów.

Bonucci wraca

Higuain to część większej transakcji na linii Milan - Juve. Wraz z nim na San Siro trafi obrońca Mattia Caldara, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Atalancie.

Powitany i przebadany. "Buonasera, Cristiano!" Sprowadzony z... czytaj dalej » Z kolei Juventus poinformował, że do Turynu na testy przyleciał Leonardo Bonucci, który ostatni sezon spędził w Milanie, ale wcześniej przez siedem lat występował w zespole Starej Damy.

Jego powrót do Juventusu oznaczałby, że w obronie ponownie występowałby z Andreą Barzaglim i Giorgio Chiellinim.

Ciasno w Turynie

Higuain trafił do Juventusu z Napoli w 2016 roku za 90 milionów euro, jako król strzelców ligi (36 goli). Po tym transferze został znienawidzony przez kibiców tego drugiego klubu. Dla Starej Damy przez dwa sezony zdobył 55 goli, ale wypominano mu, że nie trafiał w najważniejszych meczach.

Niewykluczone, że Juve zdecydowało się go sprzedać, ponieważ latem pozyskało z Realu Madryt Cristiano Ronaldo.