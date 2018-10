Bramkarz przelobowany w 91. minucie. Milan dopadł zespół Piątka





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Milan lepszy od Genoi

Zbliżał się nieuchronny remis w zaległym meczu ligi włoskiej, ale Milan w ostatniej chwili odzyskał prowadzenie i pokonał Genoę 2:1.

Mijała pierwsza z trzech doliczonych minut. Bramkarz gości Andrei Radu wypiąstkował piłkę. Jego pech polegał na tym, że ta trafiła do Alessio Romagnoliego, który Rumuna przelobował. Stoper Milanu został bohaterem, choć wydawało się, że zakończy występ jako największy pechowiec.



Ronaldo odszedł z Realu przez prezesa. "Naszą relację traktował biznesowo" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » W środowy wieczór gospodarze atakowali z pasją od początku. W 4. minucie Suso zabrał się z piłką i choć był wściekle atakowany przez rywala, idealnie przymierzył z dystansu. Milan nie mógł lepiej zacząć meczu, który miał się odbyć w sierpniu, w pierwszej kolejce. Został przełożony, bo w Genui zawalił się most na autostradzie, zginęły 43 osoby. O walce na boisku nie było więc mowy.



Genoa odpowiedziała po kwadransie. Napastnik Cristian Kouame uderzył mocno, ale Gianluigiego Donnarummy jeszcze nie pokonał. W minucie 22. pokazał się Krzysztof Piątek. Strzelił wyraźnie niecelnie, a Kouame miał pretensje, że Polak powinien jednak podać do niego. Po chwili Piątek, lider klasyfikacji strzelców Serie A, chybił już minimalnie. Z woleja trafił w boczną siatkę.

Najpierw był samobój

Goście doczekali się wyrównującego gola na początku drugiej połowy. Piątek zmusił do błędu Tiemoue Bakayoko, a po stracie pomocnika Milanu Kouame strzelił z ostrego kąta. Miał sporo szczęścia, bo piłka odbiła się od nogi wspomnianego Romagnoliego i wpadła za kołnierz Donnarummy. Iworyjczyk mógł świętować, ale bramkę zapisano na konto obrońcy.



Milan za wszelką cenę próbował odzyskać prowadzenie. Na jego drodze stawał jednak Radu. Do feralnej dla niego 91. minuty zatrzymał Gonzalo Higuaina, Francka Kessiego oraz Suso.



Zaś Piątek zanotował trzeci mecz bez gola w lidze. Do tej pory uzbierał ich dziewięć, o dwa więcej niż Ronaldo. Na San Siro pięć minut przed końcem zastąpił go Goran Pandev.



W tabeli Milan jest czwarty, Genoa - 11.

Źródło: PAP/EPA Romagnoli odkupił swoje winy



AC Milan - Genoa 2:1 (1:0)

Bramki: Suso (4.), Romagnoli (91.) - Romagnoli (56. - samobójcza)