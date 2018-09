Jubileusz Lewandowskiego w Bayernie. "Drużyna wygląda na świetnie przygotowaną"

Foto: RONALD WITTEK/PAP/EPA Video: Fakty o Świecie TVN 24 BiS

Lewandowski zdecydował. Jego przyszłość to Bayern

Lewandowski zostaje w Monachium. Koniec z pogłoskami o przeprowadzce do Realu czy Manchesteru. Najlepszy polski piłkarz narzeka, że bywał zbyt ostro krytykowany, a klub nie grał z nim wtedy do jednej bramki. Czemu zatem nie powiedział monachijczykom "do widzenia"? Wyjaśniał to w pierwszym od kwietnia wywiadzie dla niemieckich mediów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

