Szalony mecz w Bundeslidze. Serbski talent powtórzył wyczyn Lewandowskiego





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Demolka na otwarcie ósmej kolejki Bundesligi

Luka Jović od piątku jest na ustach wszystkich kibiców ligi niemieckiej. Napastnik Eintrachtu Frankfurt pięciokrotnie pokonał bramkarza Fortuny Duesseldorf. Skończyło się pogromem 7:1.

20-letni Serb został najmłodszym piłkarzem, który tego dokonał w Bundeslidze. Ostatni raz tak spektakularnym występem mógł pochwalić się Robert Lewandowski. Snajper Bayernu we wrześniu 2015 roku wbił pięć goli w meczu z VfL Wolfsburg. Polak potrzebował do tego zaledwie dziewięciu minut.



Bayern odpiera krytykę mediów. "Piłkarze i trener muszą być chronieni" Niko Kovac... czytaj dalej » Jović w piątkowy wieczór trafiał w 27., 34., 55., 69. i 72. minucie. Dwie pozostałe bramki zdobył jego partner z ataku Francuz Sebastien Haller - w 20. z rzutu karnego, nad którego podyktowaniem sędzia Deniz Aytekin zastanawiał się dwie minuty i skorzystał przy tym z pomocy systemu VAR, a także w 50. minucie.

"Niesamowity dzień"

- Jestem niezmiernie szczęśliwy, to niesamowity dzień, wielkie emocje. Nie wiem, co robi większe wrażenie - moje pięć goli czy wysokie zwycięstwo drużyny. Na pewno jestem dumny z obu rzeczy - przyznał Jović, który do Frankfurtu trafił przed rokiem z Benfiki Lizbona. Jest młodzieżowym reprezentantem kraju, ale znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Rosji. W dorosłej reprezentacji zagrał do tej pory dwa razy.

Źródło: PAP/EPA Jović był nie do zatrzymania



Dzięki trzeciemu z rzędu ligowemu zwycięstwu zdobywca Pucharu Niemiec z 13 puntami awansował na szóste miejsce w tabeli, wyprzedzając lepszą różnicą bramek broniącą tytułu ekipę z Monachium.



Beniaminek z Duesseldorfu, dla którego honorowe trafienie zaliczył Belg Dodi Lukebakio, spadł na ostatnią pozycję. Reprezentant Polski Marcin Kamiński rozegrał cały mecz.



- Gdy się przegrywa 1:7, trudno znaleźć słowa, by to wytłumaczyć. Na pewno nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego wyniku - przyznał turecki obrońca Fortuny Kaan Ayhan.

Źródło: PAP/EPA Bohater zabrał piłkę na pamiątkę

