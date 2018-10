Utrzymanie stawką meczu z Włochami. "Możemy się obudzić z ciężkim nokautem"





»

Polscy piłkarze w niedzielny wieczór podejmą na chorzowskim Stadionie Śląskim Włochów, w swoim trzecim grupowym meczu Ligi Narodów. Stawką będzie utrzymanie w dywizji A.

"Brutalna, rozczarowująca porażka". Najniższa nota dla Loewa Kolejny cios dla... czytaj dalej » We wrześniu Biało-Czerwoni zmierzyli się z tym samym rywalem w Bolonii. Do przerwy prowadzili po golu grającego na co dzień w Serie A Piotra Zielińskiego. W drugiej połowie z rzutu karnego wyrównał Jorginho.



Potem Włosi przegrali na wyjeździe z Portugalczykami 0:1, a wybrańcy Jerzego Brzęczka w czwartek ulegli w Chorzowie mistrzom Europy 2:3.

O zwycięstwo

Prezes PZPN Zbigniew Boniek przypomniał, że zwykle te „drugie” mecze rozgrywane przez Polaków w krótkim odstępie czasu były dla nich trudniejsze.



- Jeśli będziemy myśleli, że Włosi są słabi, możemy się obudzić z ciężkim nokautem. Oni mają znakomitych piłkarzy na każdej pozycji, choć jako kolektyw przeżywają pewne problemy – ocenił.



W grupie 3. dywizji A Portugalia z sześcioma punktami zdecydowanie prowadzi w tabeli. W kolejnych meczach Włosi podejmą 17 listopada Portugalczyków, a trzy dni później reprezentacja Portugalii zagra w Guimaraes z Polską.



- Bez względu na ustawienie personalne i taktyczne, zagramy o zwycięstwo. Nie wyobrażam sobie, żebym musiał przed takim meczem motywować zawodników. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji – stwierdził Jerzy Brzęczek.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Z Portugalią Polska przegrała w czwartek 2:3

"Ambicja nie pozwala przegrać"

Podkreślił, że po nieudanych dla kadry mistrzostwach świata polscy piłkarze są na początku drogi do odbudowania zaufania kibiców. - Gramy nie tylko o trzy punkty, ale i o to, by nie spaść z Dywizji A. Ambicja nie pozwala przegrać. Damy z siebie wszystko, by zwyciężyć i w tej dywizji pozostać – dodał bramkarz kadry i Juventusu Wojciech Szczęsny.



Jego zdaniem Włosi pozostają mocnym zespołem, mimo braku satysfakcjonujących wyników w ostatnim czasie. - To drużyna z potencjałem, by wrócić do poziomu, do jakiego nas przyzwyczaiła. Podobnie jak my, dlatego w niedzielę będzie pojedynek zespołów bardzo potrzebujących trzech punktów – wyznał Szczęsny.



Niedzielny mecz będzie czwartym występem reprezentacji pod wodzą Brzęczka. Dotychczas Biało-Czerwoni nie zwyciężyli - zanotowali dwa remisy i jedną porażkę.



Pierwsza drużyna grupy awansuje do turnieju finałowego, ostatnia spadnie do dywizji B.

Źródło: Andrzej Grygiel / PAP Trening Włochów na Stadionie Śląskim

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Polska 2

1 3-4 3. Włochy 2 1 1-2