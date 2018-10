Ronaldo woli zostać w Turynie. Nie zagra z Polską





Cristiano Ronaldo nie został powołany do reprezentacji Portugalii na mecz z Polską 11 października w Lidze Narodów. Trzy dni później towarzysko ze Szkocją też nie zagra.

W czwartek trener mistrzów Europy Fernando Santos ogłosił 25-osobowy skład kadry. Nie ma w niej piłkarza Juventusu, który według portugalskich mediów konsultował się w tej sprawie z selekcjonerem. Ronaldo ponoć poprosił o wolne, żeby móc dodatkowo potrenować w Turynie.



Akcja #MeToo dała odwagę kobiecie oskarżającej Ronaldo o gwałt Ciąg dalszy afery... czytaj dalej » - W przyszłości nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Cristiano wrócił do reprezentacji - stwierdził Santos podczas konferencji prasowej.

Kolejna prośba

33-letni Ronaldo nie wystąpił również we wrześniowych meczach Portugalczyków, między innymi z Włochami w Lidze Narodów (1:0). Santos tłumaczył wówczas, że decyzja została podjęta za obopólną zgodą. Chodziło o to, aby ułatwić piłkarzowi adaptację w nowym klubie. Ronaldo przeszedł latem z Realu Madryt do Juventusu Turyn.



Portugalczycy z dorobkiem trzech punktów prowadzą w tabeli grupy 3. najwyższej dywizji A (tzw. grupa A3). Polacy mają jeden punkt po remisie we wrześniu na wyjeździe z Włochami (1:1).



Biało-Czerwoni trzy dni po starciu z Portugalią zagrają - również na Stadionie Śląskim w Chorzowie - z Italią. Na koniec zmagań w grupie LN czeka ich 20 listopada spotkanie z Portugalczykami w Guimaraes.



Liga Narodów UEFA to nowe rozgrywki, mające uatrakcyjnić i w dużym stopniu zastąpić spotkania towarzyskie.



Wprowadzenie LN sprawiło, że eliminacje do mistrzostw Europy 2020 rozpoczną się dopiero w marcu przyszłego roku.





Esta é a equipa que vai dar #TudoPorPortugal frente à Polónia e Escócia! Vamos, Portugal! pic.twitter.com/cIdLbVKeUx — Portugal (@selecaoportugal) 4 października 2018



Kadra Polski na mecze z Portugalią i Włochami:

bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Paweł Olkowski (Bolton Wanderers), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo);

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens SC), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (SSC Napoli);

napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa CFC).