Pierwsze spięcie w kadrze. Lewandowski narzeka, Brzęczek odpowiada

Kolejne niepowodzenie reprezentacji i pierwsze pretensje. Kapitan Robert Lewandowski niedzielną porażkę z Włochami tłumaczył eksperymentami z ustawieniem. - Przez to było nam ciężej na boisku - oznajmił. Jego słowa skomentował selekcjoner Jerzy Brzęczek. - Myślę, że piłkarze powinni przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby wykonywać swoje zadania - powiedział.

Po spotkaniu, które zostało rozegrane w Chorzowie, wiadomo już, że Polacy zajmą ostatnie miejsce w grupie i spadną do Dywizji B. To czwarty mecz drużyny narodowej pod wodzą Jerzego Brzęczka bez zwycięstwa. W niedzielę drużyna narodowa przegrała z Włochami 0:1.

Znów, jak kilka dni wcześniej z Portugalią, kadra pierwszą połowę zagrała bez skrzydłowych. Efekt był taki sam - rywale absolutnie dominowali, raz po raz tworząc sobie groźne sytuacje po atakach właśnie bocznymi sektorami boiska.



Winne ustawienie?

Lewandowski po meczu podkreślił, że selekcjoner nowe rozwiązanie na pewno miało wpływ na postawę drużyny.

- Przez to było nam trudniej na boisku. Popatrzmy, jak trudno było nam stworzyć sytuacje - wskazał reprezentacyjny napastnik.

Zaapelował również o powrót do sprawdzonego ustawienia, ze skrzydłowymi.

- Nie ma co ukrywać, nie ma co się oszukiwać. Jest system, który nam bardziej odpowiada, w którym lepiej wyglądamy. Czas grać tym, co mamy najlepsze i tutaj próbować szlifować, ewentualnie dodać coś lepszego - stwierdził.

Wcześniej mówił co innego

Do sugestii, że proponowany w spotkaniach z Portugalią (2:3) i Włochami ustawienie nie za bardzo odpowiada piłkarzom odniósł się na konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek.

- Ja myślę, że piłkarze powinni przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby wykonywać swoje zadania. Takie, jakie są narzucone przez trenera. Mamy świadomość, że w tym systemie mamy problem, ale jak się na coś decydujemy, to zawodnicy nie powinni szukać wymówek w postaci systemu - dodał. - Cała kwestia zaczyna się od błędów indywidualnych i wyszkolenia, dlatego proponuję piłkarzom, by najpierw patrzyli na to, co robią na boisku - powiedział szkoleniowiec i zaznaczył, że "wczoraj po treningu Robert mówił, że wszystko wyglądało bardzo dobrze".

Lewandowski poza tym przyznał, że istotne jest, iż reprezentacja wskutek degradacji z Dywizji A spadnie w międzynarodowym rankingu i nie będzie losowana z pierwszego koszyka w eliminacjach mistrzostw Europy.

- A mogliśmy wówczas trafić na teoretycznie łatwiejsze drużyny - podkreślił kapitan Biało-Czerwonych.

Damian Szymański, Nicolo Barella, Jorginho Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Bartosz Bereszyński, Christiano Biraghi Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Arkadiusz Reca, Alessandro Florenzi Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Bartosz Bereszyński, Marco Verratti Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Jerzy Brzęczek Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Bartosz Bereszyński, Cristiano Biraghii Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Szczęsny miał pełne ręce roboty Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Robert Lewandowski, Giorgio Chiellini Fot. PAP/Andrzej Grygiel















