Hit przy pustych trybunach. Anglicy nie wzięli rewanżu za mundial





Foto: EPA/ANTONIO BAT | Video: PAP/EPA Chorwacja z Anglią na remis

Miał być hit, ale w Rijece w meczu 2. kolejki Ligi Narodów daleko było od widowiska stojącego na przyzwoitym poziomie. Chorwaci podzielili się punktami z Anglikami.

Starcia w Rijece nie zobaczyli kibice. To efekt kary nałożonej przez UEFA na chorwacką federację za narysowanie przez kibiców swastyki na murawie w Splicie w meczu eliminacji do Euro 2016 z Włochami. Pierwszy mecz na własnym stadionie pod egidą europejskiej federacji Chorwaci odcierpieli w październiku 2015 roku z Bułgarią, drugi w piątek w Rijece.

A szkoda, bo mecz zapowiadał się najciekawiej spośród wszystkich rozegranych w piątkowy wieczór. Dla Anglików była to też okazja do rewanżu na Chorwatach za przegrany po dogrywce półfinał mistrzostw świata 1:2, z kolei dla bałkańskiej ekipy okazja do rehabilitacji za klęskę 0:6 z Hiszpanią w poprzedniej kolejce Ligi Narodów.

Marnowali na potęgę

Widowiskowy mecz to jednak nie był. W pierwszej połowie obie drużyny miały po jednej dogodnej sytuacji. Najpierw Chorwaci, ale ze strzałem Andreja Kamaricia dobrze poradził sobie jednak Jordan Pickford. W 43. minucie zaś strzał głową Erika Diera zatrzymał się na słupku bramki Dominika Livakovica.

Druga połowa stała pod znakiem dominacji Synów Albionu, którzy mieli co najmniej trzy niezłe sytuacje. Jedną Harry Kane - trafił w poprzeczkę i dwie Marcus Rashford, który zmarnował dwie sytuacje sam na sam z chorwackim bramkarzem.

Źródło: EPA/ANTONIO BAT Rashford może żałować

A Chorwaci? W drugiej części stać ich było na jedno groźne uderzenie z dystansu Ante Rebicia. Piłka nieznacznie minęła bramkę strzeżoną przez Pickforda.

Bezbramkowy remis nie urządził żadnej z drużyn. Dla obu był to premierowy punkt w Lidze Narodów. W tabeli grupy 4 prowadzą Hiszpanie z kompletem dwóch zwycięstw.

Wyniki piątkowych meczów Ligi Narodów:

A2: Belgia - Szwajcaria 1:1

A4: Chorwacja - Anglia 0:0

B3: Austria - Irlandia Płn. 1:0

C2: Estonia - Finlandia 0:1

C2: Grecja - Węgry 1:0

D2: Mołdawia - San Marino 2:0

D2: Białoruś - Luksemburg 1:0