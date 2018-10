Portugalia silna i bez Ronaldo. Boniek: nie żyjmy mitami





- Liga Narodów jest bardzo ważnym etapem w przygotowaniach kadry do eliminacji mistrzostw Europy. Każdy chce w tych rozgrywkach odegrać jak największą rolę - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek. W czwartek Polacy w Chorzowie podejmą w ramach tych rozgrywek Portugalię.

Grosicki nie ma pretensji do Brzęczka. "Nie byłbym przydatny. Wiedziałem, że dostanę szansę" - Jestem... czytaj dalej » - My musimy się zresetować. Mamy nowego trenera i drużynę. Trzeba zrobić wszystko, aby być gotowym na marzec, tak, by w eliminacjach ME wypaść jak najlepiej. Bo nie wyobrażam sobie, żeby polska reprezentacja nie pojechała na finały - dodał Boniek.

Bez Ronaldo

Jego zdaniem brak w kadrze Portugalii Cristiano Ronaldo niewiele zmienia.



- Gramy z bardzo mocną drużyną, aktualnym mistrzem Europy. Portugalczycy zdobyli mistrzostwo bez Ronaldo. Nie żyjmy mitami. On dziś nie ma głowy, by grać z Polską. Ma trochę inne problemy. Jego brak w dłuższym okresie byłby stratą dla zespołu. Ale w jednym, dwóch meczach może zadziałać na wyobraźnię innych piłkarzy, którzy mają swoje pięć minut, by się wykazać - wyjaśnił prezes.

Boją się Piątka

Glikowi marzy się rewanż za Euro. "Wspomnienia wracają" Na ostatnim Euro... czytaj dalej » Trzy dni po meczu z Portugalią Polacy ponownie wybiegną na murawę Stadionu Śląskiego. Tym razem, by rozegrać rewanżowy mecz z Włochami. Dziennikarze na Półwyspie Apenińskim wyraźnie obawiają się formy Krzysztofa Piątka, który zaliczył kapitalne wejście do Serie A.



- Włosi mają trzy wielkie gazety, chcą mieć futbol na 'tak', dlatego wykorzystują efekt Piątka. On strzelił dziewięć goli w siedmiu meczach, ale wiadomo, że takiej średniej nie utrzyma. Prawdziwa wartość piłkarza wyjdzie, kiedy się zatrzyma na kilka meczów. Jak wtedy zareaguje, jak pomoże drużynie, żeby się przełamać - analizował Boniek.



- Czy możemy zagrać dwójką napastników? Ja się nigdy do taktyki nie wtrącałem. To sprawa trenera, ale wydaje mi się, że mając tak duży potencjał warto zaryzykować. Świat należy do ludzi odważnych - przyznał.

Punkt z Włochami

W pierwszym spotkaniu Ligi Narodów, nowych rozgrywek mających zastąpić w dużej mierze potyczki towarzyskie, Biało-Czerwoni zremisowali 7 września w Bolonii z Włochami 1:1. W tabeli grupy trzeciej dywizji A z trzema punktami prowadzi Portugalia, która trzy dni później pokonała Italię 1:0.



Polacy zagrają z Portugalią w czwartek, a z Włochami w niedzielę na chorzowskim Stadionie Śląskim. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 20.45.