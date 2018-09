Włosi ograni. Mistrzowie Europy liderem "polskiej" grupy





Foto: PAP/EPA | Portugalia ograła Włochów

Reprezentacja Polski długo będzie żałować, że nie dowiozła zwycięstwa z Włochami do końca. Portugalczycy mają prawo pluć sobie w brodę, że wygrali ze słabą Italią tylko 1:0. Mistrzowie Europy zostali liderem "polskiej" grupy w Lidze Narodów.

Koledzy grają, Ronaldo "aklimatyzuje się" W piątek... czytaj dalej » Portugalia w Lizbonie zagrała mocno osłabiona. Brakowało Bruno Alvesa, Ricardo Quaresmy, Raphaela Guerreiro, Joao Moutinho, ale przede wszystkim Cristiano Ronaldo, który poprosił selekcjonera o zwolnienie z reprezentacyjnych obowiązków na wrześniowe mecze. CR7 wytłumaczył się chęcią lepszej aklimatyzacji we Włoszech, dokąd latem przeprowadził się z Hiszpanii. Sezon po przenosinach do Juventusu rozpoczął tak sobie - trzy mecze, bez gola.



Mistrzowie Europy i tak byli faworytami, bo podjęli przebudowywanych Włochów, którzy zajechali zmaltretowani przez rodzime media za remis z Polską, a głównie za mizerną grę.



- Mecz przeciwko nim będzie dla nas na pewno trudny - zapowiedział portugalski trener Fernando Santos. Ale to była kurtuazja.

Jego vis-a-vis spotkanie z Portugalią potraktował niczym przegląd wojsk. W podstawowej jedenastce w porównaniu z piątkiem zostawił tylko dwóch swoich żołnierzy.

Prosili się o gola

Italia zagrała bojaźliwie, głęboko schowana, jakby świadoma swoich niedoskonałości. Na samym początku zaszalał Federico Chiesa, nawet dośrodkował, ale sprawę wyjaśnił bramkarz Rui Patricio. Złośliwi mogliby rzec, że goście już w drugiej minucie zrobili więcej niż w całej pierwszej połowie z Polską.



Częściej niepokojony był Gianluigi Donnarumma. Raz dopisało mu szczęście, bo strzał Williama Carvalho był minimalnie niecelny, później pomógł mu kolega z Milanu Alessio Romagnoli, który wybił piłkę z linii bramkowej po strzale Bernardo Silvy. Była też poprzeczka po pechowym odbiciu piłki przez obrońcę Bryana Cristante.

Źródło: PAP/EPA Donnarumma w opałach

Pękli

Dziurawa włoska obrona (podstawowi defensorzy Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci siedzieli na ławce) pękła na dobre zaraz po przerwie. Bruma popędził lewą stroną, wypatrzył Andre Silvę, a ten oszukał Domenico Criscito i pokonał Donnarummę.

Włoski bramkarz znów był w opałach, gdy Bernardo Silva przymierzył w okienko. Pewnie padłby gol, gdyby nie ponadprzeciętnie wygimnastykowany Donnarumma.

Źródło: PAP/EPA William Carvalho (z lewej) i Giacomo Bonaventura

Jeszcze więcej wiatru Portugalczycy zaczęli robić, gdy na placu pojawił się Renato Sanches, czyli rewelacja Euro 2016. Piekielnie szybki skrzydłowy był wszędzie, powinien nawet trafić na 2:0, ale i jego zatrzymał niesamowity tego dnia bramkarz Italii.

Po takim meczu niedosyt z remisu w Bolonii powinien być u zawodników Jerzego Brzęczka jeszcze większy. Przed Włochami dużo pracy.

PONIEDZIAŁKOWE MECZE

dywizja A, grupa 3: Portugalia - Włochy 1:0

B2: Szwecja - Turcja 2:3

C1: Szkocja - Albania 2:0

C4: Serbia - Rumunia 2:2

C4: Czarnogóra - Litwa 2:0

D1: Andora - Kazachstan 1:0

D3: Malta - Azerbejdżan 1:1

D3: Kosowo - Wyspy Owcze 2:0