Świetny Szczęsny, dalej przepaść. Oceniliśmy Biało-Czerwonych

Świetna forma Wojciecha Szczęsnego nie wystarczyła, by Polacy choć zremisowali w Chorzowie z Włochami w Lidze Narodów. To właśnie bramkarz Juventusu w przegranym 0:1 meczu był najlepszym z Polaków. Reszcie do jego poziomu sporo zabrakło.

Polaków oceniliśmy w skali 1-6.

Wojciech Szczęsny 5 - Miał pełne ręce roboty i ze swoich zadań wywiązał się znakomicie. Fantastycznymi interwencjami przy strzałach Jorginho, Chielliniego i Florenziego nawiązał do swoich najlepszych występów w kadrze. Bardzo pewnie zaprezentował się na przedpolu, ale miał też sporo szczęścia, bo dwukrotnie ratowała go poprzeczka. Przy straconym golu mógł tylko bezradnie patrzeć. Mały minus za wznowienia gry nogami.

Bartosz Bereszyński 3 - Z Portugalią nie wyszedł na drugą połowę, bo po jednym ze starć mocno ucierpiała jego głowa. W niedzielę najwyraźniej czuł się już dobrze, bo po raz kolejny zaprezentował się z niezłej strony. Świetnie ustawiał się w obronie, a do tego był aktywny w ofensywie i starał się oskrzydlać nieliczne akcję Polaków. Łukasz Piszczek ma godnego następcę.

Kamil Glik 2,5 - W pierwszej połowie w niczym nie przypominał Glika, do którego przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Włosi wbiegali między niego, a Bednarka bardzo swobodnie i sytuację ratować musiał Szczęsny. W drugiej połowie jakby odmieniony, często przerywał groźne akcje rywali i skutecznie wybijał.

Jan Bednarek 2 - Udzieliła mu się niepewność partnera ze środka obrony. Fatalnie zakończyć mógł się jego błąd w wyprowadzeniu piłki w pierwszych minutach. Później nabrał nieco pewności.

Arkadiusz Reca 2,5 - Portugalczycy niemiłosiernie ogrywali w czwartek Jędrzejczyka, więc tym razem Brzęczek postawił na Recę. Ten, jak na piłkarza zupełnie niegrającego w klubie, zaprezentował się całkiem nieźle. W obronie kilka razy nie zdążył za rywalami, ale starał się pomagać z przodu.

Jacek Góralski 2 - Pokazał to, z czego słynie - waleczność i nieustępliwość. Na fantastycznie grającego Verattiego było to jednak za mało i Włosi często dochodzili do sytuacji bramkowych. Irytować mogły jego częste podania do bramkarza. Jak większość kolegów lepiej wypadł po przerwie.

Damian Szymański 2,5 - W kadrze zupełnie nieopierzony, ale wypadł nadspodziewanie dobrze. To on zainicjował pierwszą - w miarę - groźną akcję Biało-Czerwonych. Nie przestraszył się utytułowanych rywali, dużo biegał, był agresywny w odbiorze.

Karol Linetty 1,5 - Długo czekał na szansę występu od pierwszej minuty, ale chyba ją zmarnował. Był mało widoczny, w ofensywie dał niewiele, a jego błąd w wyprowadzeniu mógł skończyć się golem Jorginho. Wciąż nie może nawiązać do dobrych meczów w barwach Sampdorii.

Piotr Zieliński 3 - O jego potencjale i umiejętnościach powiedziano i napisano już wszystko. Niestety znów dał mniej niż powinien. Włosi dominowali, więc siłą rzeczy okazji do rozegrania miał niewiele, a te nieliczne wiele efektów nie przyniosły. Kilka udanych przerzutów jednak zanotował.

Arkadiusz Milik 3 - Niezły mecz napastnika Napoli. Miał ogromną ochotę do gry, często schodził do rozegrania, złapał Włochów na faul w okolicach pola karnego. Do on oddał jedyny groźny (zablokowany) strzał w pierwszej połowie. W drugiej części zmarnował dobrą szansę Polaków, kiedy próbował dobijać strzał Grosickiego. Nieźle wyglądała jego współpraca z Lewandowskim.

Robert Lewandowski 3 - Kolejny trudny wieczór kapitana. Zamiast czekać na podania w polu karnym znów zmuszony był do biegania w środku pola, a czasem nawet w obronie. Do oddania strzału okazji się nie doczekał. Imponował prostopadłymi podania do kolegów.

Kamil Grosicki 3 - Dostał od selekcjonera 45 minut i bardzo ożywił poczynania Biało-Czerwonych. Urywał się na skrzydłach, dochodził do strzałów, ale dwie fantastyczne okazje zmarnował. Udowodnił jednak, że jest dla tej kadry piłkarzem niezwykle ważnym.

Jakub Błaszczykowski 2,5 - Podobnie jak "Grosik" wszedł po przerwie. Z przodu wiele nie zdziałał, kilka piłek stracił, kilka razy nie wyszedł mu drybling. Bardzo przydatny okazał się za to w defensywie, gdzie wydatnie pomógł.

Artur Jędrzejczyk grał zbyt krótko, by go ocenić.

