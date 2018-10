Do najlepszych nie pasujemy. Kadra może stracić jeszcze więcej





Polacy okazali się słabsi w rewanżu od Italii. Porażka 0:1 u siebie oznacza, że drużyna Jerzego Brzęczka spada do niższej dywizji Ligi Narodów i komplikuje sobie sprawę przed losowaniem eliminacji do Euro 2020.

Włosi dominowali od początku, dopiero w drugiej połowie gospodarze odpowiedzieli. Jednym i drugim brakowało skuteczności, dlatego zbliżał się nieuchronny remis, który nie urządzał żadnej ze stron. Aż w minucie 92. obrońca Cristiano Biraghi zadał decydujący cios, pokonując bezbłędnego dotychczas Wojciecha Szczęsnego. Goście i ich trener Roberto Mancini oszaleli na Stadionie Śląskim.



Pierwsze spięcie w kadrze. Lewandowski narzeka, Brzęczek odpowiada Kolejne... czytaj dalej » W ten sposób goście zachowali miejsce w elicie. Polacy zaś miejsce w najwyższej dywizji stracili. Rozgrywki w grupie 3. zakończą na ostatnim miejscu, prowadzą - po dwóch kolejkach - Portugalczycy. Biało-Czerwoni ostatni mecz rozegrają w listopadzie na terenie mistrzów Europy.

Trudniejsze losowanie

Kryzys wciąż trawi reprezentację. Nieudany mundial, teraz degradacja w nowych rozgrywkach UEFA, których celem było wyeliminowanie jałowych meczów towarzyskich. Konsekwencje mogą być jednak poważniejsze niż zaprzepaszczona szansa na odbudowę reputacji. W grudniu zostaną wylosowane grupy kwalifikacji do Euro 2020. Niemal pewne jest, że kadra Brzęczka nie będzie losowana z pierwszego koszyka, bo europejska federacja uzależnia rozstawienie od wyników osiągniętych w LN. Na ich podstawie powstanie ogólny ranking. W pierwszym koszyku znajdzie się dziesięć najlepszych ekip (z dywizji A), w tym automatycznie czterech finalistów. W drugim kolejnych dziesięć itd. (już z niższej dywizji). To w nim prawdopodobnie znajdą się Polacy. Oznacza to, że mogą trafić na jedną z kontynentalnych potęg.

- Celem podstawowym są eliminacje mistrzostw Europy, ale chcieliśmy za wszelką cenę zostać w Dywizji A. Nasza gra nie była taka, jak oczekiwaliśmy. Jesteśmy oczywiście rozczarowani, że spadamy jako pierwsi do Dywizji B. Pierwsze spotkanie w Bolonii było najlepsze, pozostałe słabsze. Dla drużyny, dla nas wszystkich to jest trudny moment. Jest dużo zasłużonej krytyki, ale wolę, aby to przyszło teraz, bo będziemy silniejsi na przyszłość. Jako piłkarz też przeżyłem takie momenty, kryzysy i negatywne komentarze – podsumował Brzęczek.



Eliminacje rozpoczną się w marcu przyszłego roku.

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Włochy 3

4 2-2 3. Polska 3 1 3-5

Terminarz Ligi Narodów 7 września

Włochy - Polska 1:1

10 września

Portugalia - Włochy 1:0

11 października

Polska - Portugalia 2:3

14 października Polska - Włochy 0:1

17 listopada

Włochy - Portugalia, 20.45 20 listopada Portugalia - Polska, 20.45