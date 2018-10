Bolesny cios w ostatniej chwili. Polacy bezsilni w starciu z Włochami





Polacy rzadko podrywali kibiców na Stadionie Śląskim. Do tego w samej końcówce dali sobie wbić jedynego gola. Włosi zwyciężyli i to oni utrzymali się w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Polacy nie mają już żadnych szans, a selekcjoner Jerzy Brzęczek ma o czym myśleć.

W takich okolicznościach kadra Brzęczka rozpoczęła drugi półmetek przygotowań do eliminacji Euro 2020. Po czwartkowej porażce z Portugalią selekcjoner zarządził sześć zmian, w tym wśród atakujących. Do roli rezerwowego zdegradował Krzysztofa Piątka. Do jedenastki w niedzielny wieczór wstawił Arkadiusza Milika i rzecz jasna Roberta Lewandowskiego, czyli duet, który wykreował Adam Nawałka. I działał bez zarzutu dopóki napastnik Napoli nie podupadł na zdrowiu.



Włoskich akcentów było więcej. Piotr Zieliński swój talent również rozwija w Neapolu, Karol Linetty i Bartosz Bereszyński to podstawowi gracze Sampdorii, Wojciech Szczęsny został następcą Gianluigiego Buffona w Juventusie i wspomniany Piątek, choć zmiennik w Chorzowie, to przecież superstrzelec w Genoi i w całej Serie A. I jeszcze Kamil Glik, który zanim trafił do AS Monaco, był kapitanem Torino. Tylko wybór na lewej obronie Arkadiusza Recy, niepotrafiącego odnaleźć się w Atalancie Bergamo, wzbudzał kontrowersje.

Dwie poprzeczki

Świetny Szczęsny, dalej przepaść. Oceniliśmy Biało-Czerwonych Świetna forma... czytaj dalej » Gospodarze, znający wielu rywali z ligowych boisk, sprawiali wrażenie sparaliżowanych. Po składnej akcji Włochów Jorginho obił poprzeczkę przed upływem pierwszej minuty. Polacy zaczęli niemrawo, nie potrafiąc choćby przed dłuższą chwilę utrzymać się przy piłce. I byli szokująco bierni, więc goście na ich połowie poczuli się swobodnie. Zawodnicy Brzęczka odwrotnie. Oni w ofensywie razili niedokładnymi podaniami, brakiem jakiejkolwiek idei, ograniczającej się do kopnięcia w kierunku Lewandowskiego i Milika.



Mijało pół godziny gry, a Polacy po raz drugi byli w opałach. Znów uratowała ich poprzeczka po uderzeniu tym razem Lorenzo Insigne. Po chwili katastrofalny błąd popełnił Linetty, po którym piłkę dostał Jorginho i wykazać musiał się Szczęsny. Gospodarze przetrwali i w odpowiedzi wyprowadzili kontrę. Zieliński popędził z piłką, podał do Lewandowskiego, a Milik nie trafił do bramki. To był pierwszy strzał gospodarzy w meczu. Była 33. minuta.



Szczęsny nie miał chwili wytchnienia, bo Włosi bawili się w najlepsze. Jak przed przerwą, gdy Insigne dograł piętą do Alessandro Florenziego. Prawemu obrońcy Italii zabrakło jednak instynktu snajpera.

Zmiana taktyki

Brzęczkowi wariant bez skrzydłowych znów nie wypalił. W drugiej połowie od razu wpuścił Kamila Grosickiego i Jakuba Błaszczykowskiego. To oni wypracowali akcję, po której gola na 2:3 przeciwko Portugalii wbił ten drugi. Z Italią Grosicki w pierwszej sytuacji omal nie pokonał Gianluigiego Donnarummę. W końcu błysnął niewidoczny Zieliński, autor podania. Polacy zaczęli biegać nieco żwawiej, a Włosi trafili do siatki, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej jednego z nich i gola anulował.



W 73. minucie Grosicki znów brał udział w akcji, po której gospodarze powinni prowadzić. To on zmarnował sytuację sam na sam po podaniu Lewandowskiego, zaraz fatalnie dobił jeszcze Milik.

Zbliżał się nieuchronny remis. Aż w minucie 92. Cristiano Biraghi, lewy defensor, dopadł do podania rezerwowego Kevina Lasagny i z najbliższej odległości pokonał Szczęsnego, który niemal przez całe spotkanie był talizmanem zespołu. Trener Roberto Mancini oszalał ze swoimi podopiecznymi.

Bolesna porażka oznacza, że Biało-Czerwoni w tabeli grupy 3. zlecieli na ostatnią pozycję. Włosi są już bezpieczni, a wszystkiemu ze szczytu przygląda się Portugalia.

Przed Polakami w listopadzie ostatnie szlify z Czechami (sparing) i mistrzami Europy o honor w LN. Eliminacje Euro 2020 wystartują w marcu przyszłego roku.

Polska - Włochy 0:1

Bramka: Cristiano Biraghi (92.)

Polska: Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca (87. Artur Jędrzejczyk) - Damian Szymański (46. Kamil Grosicki), Jacek Góralski, Piotr Zieliński, Karol Linetty (46. Jakub Błaszczykowski) - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik.

Włochy: Gianluigi Donnarumma - Alessandro Florenzi (84. Cristiano Piccini), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Cristiano Biraghi - Marco Veratti, Jorginho, Nicolo Barella - Federico Bernardeschi (80. Kevin Lasagna), Lorenzo Insigne, Federico Chiesa.

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Włochy 3

4 2-2 3. Polska 3 1 3-5 Terminarz Ligi Narodów 7 września

Włochy - Polska 1:1

10 września

Portugalia - Włochy 1:0

11 października

Polska - Portugalia 2:3

14 października Polska - Włochy 0:1

17 listopada

Włochy - Portugalia, 20.45 20 listopada Portugalia - Polska, 20.45



