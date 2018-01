Polacy wśród najlepszych. Poznali rywali w Lidze Narodów





Piłkarska reprezentacja Polski zna już rywali w Lidze Narodów UEFA. Biało-Czerwoni będą rywalizować w najwyższej dywizji, w grupie z Włochami i Portugalią. Nowe rozgrywki mają podnieść rangę towarzyskich meczów. Stawką będzie także awans do Euro 2020.

Ceremonia odbyła się w Lozannie. Wszystkie europejskie federacje zostały wcześniej podzielone na cztery dywizje (od najsilniejszej do najsłabszej - A, B, C i D), na podstawie rankingu UEFA (innego niż FIFA). Losowanie wyłoniło cztery grupy w każdej, złożone z trzech lub czterech zespołów.

Wśród najlepszych

Polska znalazła się w pierwszej, teoretycznie najsilniejszej dywizji, ale - jako dziewiąty zespół wspomnianego rankingu - losowana była z trzeciego koszyka. Wiadomo było, że trafi na najsilniejsze drużyny Starego Kontynentu.

Oprócz Włochów i Portugalczyków los mógł przydzielić nam Niemcy, Belgię lub Hiszpanię, a z drugiego koszyka: Francję, Anglię lub Szwajcarię. Nie mogliśmy trafić na Islandię, Chorwację i Holandię.

Każda z drużyn zagra ze sobą mecz i rewanż, od września do listopada 2018 roku. Terminarz rozgrywek ma zostać wyłoniony komputerowo.

GRUPY DYWIZJI A:

1. Holandia, Francja, Niemcy

2. Islandia, Szwajcaria, Belgia

3. Polska, Włochy, Portugalia

4. Chorwacja, Anglia, Hiszpania

Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four, zaplanowany na czerwiec 2019 roku.

Pomiędzy poszczególnymi dywizjami będą obowiązywały zasady awansów i spadków. Do niższej spadną po cztery najsłabsze zespoły z dywizji A, B i C, a do wyższej awansują po cztery najlepsze z B, C i D.

Walka o awans na Euro

Liga Narodów jest też szansą wywalczenia kwalifikacji do Euro 2020 dla tych, którym nie uda się awansować w tradycyjnych eliminacjach:

- w mistrzostwach Europy przewidziano cztery takie miejsca - po jednym dla każdej z czterech dywizji Ligi Narodów,

- walka o awans będzie się toczyła w specjalnych barażach (marzec 2020). Weźmie w nich udział 16 drużyn,

- do barażu dostają się zwycięzcy czterech grup z każdej z czterech dywizji (wspomniana szesnastka). Ci zwycięzcy w ramach swojej dywizji rozgrywają półfinały, a potem finał, wyłaniający zespół, który awansuje do Euro,

- ale trzeba pamiętać o jednym: jeśli zwycięzca już wcześniej zapewnił sobie awans do mistrzostw drogą eliminacji, to jego miejsce w barażu zajmuje kolejny zespół z danej dywizji.



Krótko i na temat #NationsLeague!

Jakie są zasady funkcjonowania #LigaNarodów?

O co w niej chodzi? Jaki jest podział na dywizje i koszyki?

Zastrzyk finansowy

Pomysł zorganizowania Ligi Narodów powstał już kilka lat temu, przyklepano go w grudniu 2014 roku. Zastąpi ona spotkania towarzyskie. Jej mecze odbywać się będą w terminach FIFA, w których dziś organizuje się właśnie potyczki sparingowe. Liczba spotkań każdej reprezentacji się nie zwiększy. Rywalizacja nie będzie kolidowała z kalendarzem eliminacji do wielkich imprez.

Powołanie do życia Ligi Narodów UEFA ma na celu nie tylko podniesienie poziomu i prestiżu piłki reprezentacyjnej - federacje zarobią na prawach telewizyjnych, a te, których drużyny awansują do Final Four, mogą liczyć na spory zastrzyk finansowy od UEFA.

