Wyróżnić nie ma kogo, kilku mocno zawiodło. Oceniliśmy Polaków

Zaczęło się doskonale, później było tylko gorzej. Reprezentacja Polski przegrała w Chorzowie z Portugalią 2:3 w Lidze Narodów. Piłkarze Jerzego Brzęczka zapracowali tym występem na przeciętne noty.

Reprezentantów Polski oceniliśmy w skali 1-6.

Łukasz Fabiański 3 - Kilka razy ratował drużynę bardzo pewnie wyłapując dośrodkowania i celne strzały rywali. Przy pierwszym golu zupełnie bez szans, przy drugim chyba zbyt szybko wyszedł i Rafa Silva bez problemu go minął. Więcej zrobić mógł także przy strzale Bernardo Silvy przy trafieniu na 1:3.

Grosicki nie ma pretensji do Brzęczka. "Nie byłbym przydatny. Wiedziałem, że dostanę szansę" - Jestem... czytaj dalej » Artur Jędrzejczyk 2 - Przy pierwszych powołaniach Brzęczka pominięty, a teraz zaliczył bardzo trudny powrót. Na jego stronie szaleli na zmianę Joao Cancelo i Bernardo Silva. Obrońca Legii często był zupełnie bezradny. Na jego konto zapisać pierwszego gola. Inną sprawą jest, że zupełnie nie miał pomocy ze strony Kurzawy.

Kamil Glik 2,5 - Mecz skończył z trafieniem samobójczym, ale akurat o tę sytuację trudno go winić. Ogólnie widać jednak po nim nieco gorszą dyspozycję niż tę do której przyzwyczaił przez ostatnie lata.

Jan Bednarek 3 - Grał bardzo ofiarnie, zaliczył kilka świetnych interwencji, kilka przechwytów. Choć ogólnie wyglądał nieźle, to wszystkie bramki padły z sektora środkowego, gdzie wraz z Glikiem powinien rządzić i dzielić. Szkoda jego minimalnie niecelnego strzału głową na kwadrans przed końcem.

Bartosz Bereszyński 3,5 - Widać, że jest w dobrej formie. Na swojej stronie defensywy bardzo długo bezlitośnie skuteczny. Próbował podłączać się też do ofensywy, ale z tego efektu nie było. Popełnił jeden błąd, kiedy uciekł mu Rafa i skończyło się golem na 1:2. Zmieniony w przerwie, ale to konsekwencja uderzenia w twarz przez rywala w pierwszej części.

Grzegorz Krychowiak 3 - Momentami był to stary, dobry Krychowiak. Przerywał, wybijał, starał się pomagać środkowym obrońcom. Lepiej mógł zachować się, kiedy Bernardo Silva obiegał całą defensywę i skończył akcję golem. Niestety zupełnie nic nie dał w ofensywie.

Mateusz Klich 2,5 - Dał zbyt mało. Długo zupełnie nie było go widać. Kiedy w końcu zaliczył kilka niezłych zagrać, od razu zniknął. Zbyt wiele było też w jego grze asekuracji i podań do najbliższego kolegi. Zaliczył żółtą kartkę i wykluczył się z niedzielnego meczu z Włochami.

Rafał Kurzawa 2,5 - Po raz kolejny potwierdził, że jest fantastycznym egzekutorem stałych fragmentów gry, co przyniosło asystę przy golu Piątka. Rozpoczął kilka ataków, ale raziła jego nieporadność w obronie i ze strony na której grał Portugalczycy raz po raz stwarzali duże zagrożenie. Przy trzecim golu biegł i biegł za rywalem zamiast wejść wślizgiem i przerwać akcję.

Piotr Zieliński 2,5 - Aktywny, często przy piłce. Szukał gry, starał się, ale nie dał tego, czego się od niego oczekuje - dobrych podań do napastników. Oddał jeden groźny strzał z dystansu.

Robert Lewandowski 3 - Kolejny trudny mecz dla kapitana. Nie otrzymał praktycznie żadnej dobrej piłki, nie stanął przed szansą na strzelenie gola. Cofał się, momentami grał nawet na boku obrony, ale nie to powinno być jego zadaniem. Z pewnością nie tak planował uczcić setny mecz w kadrze.

Krzysztof Piątek 3,5 - W klubie czaruje, strzela gola za golem i miał to przełożyć na mecz reprezentacji. I przełożył - miał jedną szansę i zamienił ją na trafienie. Ogólnie jednak jego współpraca z Lewandowskim nie układała się najlepiej.

Tomasz Kędziora 3,5 - Grał 45 minut i był mało widoczny. W tym najważniejszym momencie znalazł się jednak tam, gdzie drużyna najbardziej go potrzebowała. To on w końcówce wybijał z linii bramkowej strzał Renato Sanchesa.

Kamil Grosicki 3,5 - Pokazał dlaczego jest tak ważnym piłkarzem reprezentacji. Dostał od Brzęczka pół godziny i to mu wystarczyło, by zanotować asystę. Odkąd pojawił się na boisku w grze reprezentacji Polski działo się zdecydowanie więcej.

Jakub Błaszczykowski 3,5 - Przypadek identyczny jak z Grosickim. W klubie nie gra, dlatego jego powołania budzą kontrowersje. Tymczasem doświadczony pomocnik wszedł na 30 minut i choć nie pokazał efektownych, dynamicznych akcji, to zaliczył trafienie, które zmniejszyło rozmiary porażki Polaków.

